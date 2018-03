franceinfo junior. Pourquoi des oiseaux disparaissent-ils ?

Un rouge-gorge mort. (MAXPPP)

Selon deux études parues le 20 mars, la population des oiseaux dans les campagnes a fortement diminué ces dernières années. Selon le communiqué publie par le Muséum national d'histoire naturelle et le CNRS, en moyenne, les populations d'oiseaux ont diminué d'un tiers en 15 ans. La tendance s'est même intensifiée en 2016 et 2017, selon l'étude du Muséum national d'histoire naturelle. Elle a été menée à l'échelle nationale en zone rurale grâce à des ornithologues amateurs et professionnels chargés d'identifier et de compter les oiseaux sur tout ce territoire. Une autre étude du CNRS à l'échelle locale arrive à la même constatation.

"Quelle race d’oiseaux connus pourrait disparaître ? La disparition des oiseaux ne serait pas causée par la pollution ?"

Au micro de franceinfo junior, Pascale et Illyana, deux collégiennes, posent leurs questions à Allain Bougrain-Dubourg, journaliste, réalisateur et président de la Ligue pour la protection des oiseaux.

