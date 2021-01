franceinfo junior. Pourquoi de nouveaux variants du coronavirus sont-ils apparus ?

Un laborantin étudie le séquençage du génome du virus SARS-CoV-2 et de ses variants. Photo d'illustration. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

Depuis décembre, de nouveaux variants du virus du Covid-19 ont fait leur apparition, en Angleterre ou encore en Afrique du Sud, et plus récemment au Brésil. Des mutations dont les effets sur l'ampleur de la pandémie inquiètent et préoccupent les autorités. Mais que sait-on de ces variants ? Pourquoi sont-ils apparus ? Quels sont leurs effets ? On en parle dans franceinfo junior avec Olivier Emond, journaliste chef du service Santé et Sciences de franceinfo.

Mutation, symptômes, contagiosité, effet sur les vaccins... au micro de l'émission, le journaliste répond aux questions de jeunes journalistes en herbe, élèves en CM1-CM2 à l'école Francs-maçons à Saint-Etienne (Loire). Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier cette émission.