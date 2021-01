DIRECT. Covid-19 : les Etats-Unis déplorent plus de morts du virus que de soldats tués pendant la Seconde Guerre Mondiale

Ce qu'il faut savoir

Un chiffre symbolique mais fort. A peine intronisé mercredi 20 janvier, le président américain Joe Biden a prévenu que son pays allait entrer dans "la phase la plus mortelle du virus", alors que le bilan du nombre de morts du Covid-19 aux Etats-Unis dépasse désormais celui des soldats américains tués pendant la Seconde Guerre Mondiale. La première puissance mondiale déplore désormais 405 400 décès depuis le début de la pandémie. Pays le plus endeuillé en valeur absolue, les Etats-Unis sont aussi le pays le plus touché en nombre de cas (plus de 24,4 millions). "Nous devons laisser de côté la politique et affronter enfin cette pandémie en tant que Nation", a-t-il martelé, alors que Donald Trump a constamment minimisé la crise sanitaire. Suivez notre direct.

La Chine suspend les vols Air France Paris-Tianjin après des cas de Covid. La Chine a annoncé jeudi la suspension pour deux semaines des vols d'Air France entre Paris et Tianjin, près de Pékin, à la suite de la découverte de cinq cas de Covid-19 à l'arrivée d'un vol en provenance de la capitale française. Cette suspension est applicable à compter du 25 janvier, a annoncé dans un communiqué l'Administration chinoise de l'aviation civile (CAAC).

La Banque mondiale va distribuer des vaccins au Liban d'ici début février. La Banque mondiale a annoncé jeudi qu'elle allait mener, d'ici le début du mois de février, au Liban, une opération de distribution de vaccins contre le Covid-19. "Il s'agit de la première opération financée par la Banque mondiale pour acquérir des vaccins Covid-19", a-t-elle indiqué dans un communiqué, précisant que le financement de 34 millions de dollars fournira des vaccins à plus de 2 millions de personnes. Le Liban enregistre un nombre record de quelque 5 500 cas par jour depuis le début de l'année, souligne l'institution internationale.