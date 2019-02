franceinfo junior. Peut-on être accro à son téléphone portable ?

Des étudiants assis ensemble qui utilisent leur smartphone. (illustration) (DINOCO GRECO / MAXPPP)

Du 6 au 8 février, se tiennent les journées mondiales sans portable et sans smartphone. Mais d'où vient cette journée ? Peut-on vraiment être accro à son téléphone portable ? C'est le sujet du jour de franceinfo junior. Des élèves de 5ème du collège Roland Dorgelès de Longvic en Côte-d'Or interrogent Jean-Pierre Couteron, psychologue clinicien et porte-parole de la Fédération addiction.

Sofia pose la première question : "Qui a inventé et pourquoi la journée sans téléphone ?" Jean-Pierre Couteron répond : "La version que j'aime bien, c'est celle d'un auteur de roman policier qui a écrit une histoire impliquant le téléphone portable. Dans les années 2000, il aurait eu le premier l'idée d'une journée sans téléphone et ça a été repris par des ONG, des organisations non gouvernementales."

Nargis se demande à quoi ça peut servir de faire cette journée."Cette journée sert à vivre une expérience, à voir si on est capable de s'en passer, explique le spécialiste. Si on n'est pas capable, ça va permettre d'avoir une petite alerte et se dire qu'il faudrait que je modifie mes habitudes, ma conduite."

La nomophobie, la peur d'être sans son téléphone

Clara se demande si des personnes font des crises quand leur téléphone leur manque. Jean-Pierre Couteron commente : "On appelle cela la nomophobie. Ces personnes, quand elles ne peuvent pas accéder à leur téléphone ou qu'il ne fonctionne pas ou qu'il ne donne pas les infos souhaitées, elles ont des réactions de colère, d'angoisse, parfois un peu violentes. Elles tapent dans une porte, se disputent. On peut dire qu'elles sont devenues dépendantes. (...) Elles ont peur de râter quelque chose d'important."

