franceinfo junior. Où en est l’assainissement de la Seine pour les Jeux olympiques ?

Les Jeux Olympiques d'été à Paris approchant, des élèves en classe de CM2 à l'école Fondarie à Paris s'intéressent dans cette émission, et de plus près, à la qualité de l'eau de la Seine.

Le Service public de l’assainissement francilien, le SIAAP, traite dans ses usines les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne. François-Marie Didier, président du SIAAP, répond à toutes les questions posées par les enfants :

Mazarine aimerait tout d'abord savoir si ''on est sûr que la Seine sera bien dépolluée pour les épreuves des Jeux olympiques ?''. Kylian, quant à lui veut comprendre, "pourquoi la Seine est si polluée ?".

Ignacio, pose des questions relatives aux épreuves des JO en elles-mêmes : "Est-ce que les athlètes risquent d'être malades en entrant dans la Seine ? Et quelles maladies on peut avoir si on se baigne dans la Seine ?". Et " si jamais il pleut pendant les épreuves des Jeux Olympiques, est-ce que ça va encore polluer la Seine ?", rajoute encore Kylian.

Enfin, Élisa demande à son tour : "Est-ce que ça coûte cher de dépolluer la Seine ?".

