Paris 2024 : départ et arrivée pont Alexandre III, la Seine pour écrin, les Champs-Elysées... Les parcours des épreuves de triathlon dévoilés

Les tracés des trois épreuves, individuelles, mixtes et paralympiques, dévoilés jeudi, s'articuleront autour du pont Alexandre III.

Le suspense est levé. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques 2024 (Cojop) a annoncé, jeudi 27 avril, le tracé des différentes épreuves de triathlon. Les épreuves individuelles olympiques, auront lieu les 30 (hommes) et 31 juillet (femmes) dès 8h00, tandis que l'épreuve mixte se déroulera le 5 août à 8h30. Concernant les épreuves paralympiques, elles prendront place les 1er et 2 septembre.

Elles partiront toutes du ponton Alexandre III pour se finir sur le pont du même nom. A noter qu'à la sortie de l'eau, après la partie natation, les athlètes auront 32 marches à grimper pour atteindre l'aire de récupération des vélos. Sur leur parcours, les participants passeront successivement devant quelques-uns des lieux les plus emblématiques de la capitale : les Champs-Elysées, le Grand Palais, le pont des Invalides... Ils devront d'abord se jeter dans la Seine, pour deux boucles dont une partie sera nagée à contre courant pour un total de 1,5 km. A cela s'ajouteront 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Pour les épreuves mixtes, qui se concluront par les femmes, 300 m de natation, 5,8 km de vélo, 1,8 km de course à pied.

Le tracé du parcours du triathlon olympique, qui se déroulera à Paris le 30 juillet pour la course des hommes, et le 31 juillet pour la course des femmes. (Paris2024)

Le test event, prévu entre le 17 et le 20 août, permettra de donner un aperçu des éléments clés du parcours comme en témoigne Léonie Périault, triple championne du monde et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en relais mixte. " Le parcours sera technique, nerveux, avec ses spécificités propres que l’on est impatient de découvrir à l’occasion de l’événement test de cet été."

Le parcours paralympique empruntera les mêmes axes, sur un parcours réduit (750 m de natation, 20 km en paracyclisme, 5 km à pied). Alexis Hanquinquant, quintuple champion du monde et champion paralympique aux Jeux de Tokyo 2020, est déjà enchanté à l'idée de s'élancer dans un tel cadre, même s'il avoue qu'il n'y pensera plus vraiment au moment de concourir. " Le parcours s’annonce très spectaculaire, même si en tant qu’athlètes, on sera davantage concentrés sur notre compétition que sur la beauté des sites ! "

Le tracé du parcours du triathlon paralympique des Jeux de Paris en 2024, qui se déroulera, pour les épreuves individuelles, les 1er et 2 septembre. (Paris2024)

"On a pris un soin tout particulier à façonner les parcours du Triathlon et Para triathlon, qui seront à la fois spectaculaires, au cœur de la ville et au pied de certains des plus beaux monuments parisiens", se réjouit Tony Estanguet, patron de Paris 2024. "Avec l’épreuve de natation dans la Seine, ces triathlons et para triathlons contribueront enfin à laisser un héritage pour le territoire et la population francilienne, avec la baignabilité de la Seine, qui était une ambition forte dès la phase de candidature."