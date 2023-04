franceinfo junior. Montée des eaux : un expert du Giec répond aux questions des enfants

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Des élèves vivant en Indonésie posent des questions sur le changement climatique et la montée des eaux à François Gemenne, auteur du Giec et spécialiste de la gouvernance des climats et des migrations.

Le rapport du service européen Copernicus sur le changement climatique vient d'être publié : il confirme que les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. On en parle dans franceinfo junior avec le spécialiste de la gouvernance des climat et des migrations, François Gemenne, professeur à Science Po et l'université de Liège, auteur du GIEC. Son dernier livre s'intitule L'écologie n'est pas un consensus (éd. Fayard). Pour l'interviewer jeudi 20 avril, l'émission donne la parole à des écoliers du lycée français Lifeschool de Jakarta, en Indonésie, un pays particulièrement touché par la montée des eaux et le changement climatique.

"L'Asie va-t-elle complètement disparaître ?"

La première question revient à Billie : "Combien de maisons sont englouties par la montée des eaux chaque année à Jakarta ?", demande l'écolière. Lison continue avec sa question : "Quelle superficie sera immergée d'ici 2050 à Jakarta ?". Nouvelle question un peu inquiète d'Arthur : "Est-ce qu'un jour l'Asie va complètement disparaître ?"

L'occasion pour l'invité de rappeler les risques climatiques qui menacent le continent. De son côté, Joana se demande si la montée des eaux peut provoquer "des tsunamis". Enfin, Billie veut savoir "ce qu'on peut faire pour limiter la montée des eaux".

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur la montée des eaux à cause du changement climatique.