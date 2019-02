franceinfo junior. Météo : pourquoi a-t-il fait si chaud au mois de février ?

Les touristes profitent du soleil en baie d'Arcachon (Gironde), le 22 février (MAXPPP)

19 degrés à Lille cet après-midi, 21 à Paris, 25 à Pau... Comme un air de printemps voire d'été en plein mois de février. Depuis plusieurs jours, le thermomètre affiche des températures très douces pour la saison, ainsi qu'un temps ensoleillé. "Cette douceur voire chaleur, extrêmement précoce, correspond à la température d'une mi-mai voire fin mai en moyenne sur le pays, confirme Météo France, mais avec localement des températures d'un niveau estival, que ce soit sur le Nord-Ouest ou vers l'Aquitaine." Mais comment expliquer cette météo estivale en plein mois de février ? Pour en discuter, des enfants, élèves au collège Théodore Monod d'Ottmarsheim (Haut-Rhin), posent leurs questions à Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France et sur les ondes de franceinfo.

Pourquoi y-a-t-il de telles chaleurs en février ? La première question de l'émission est posée par Jules, élève en sixième. "On a eu un puissant anticyclone, répond Sébastien Léas. Il s'est positionné sur l'Europe de l'Ouest et nous a protégé des perturbations qui habituellement arrivent par l'Océan Atlantique". Cet anticyclone a ainsi agi "comme une sorte de bouclier", provoquant ainsi "un temps sec et bien ensoleillé". Dans le même temps, "on a eu un air chaud, venu d'Afrique de l'ouest. Cet air continue de s'accumuler, c'est pourquoi de nombreux records ont été battus depuis vendredi." Est-ce la première fois que cela arrive ? Le prévisionniste explique que le pays avait connu un tel épisode de chaleur "à la fin des années 50 et en 1990". Mais cette fois-ci, "au niveau national, tout le monde a été concerné et c'est assez exceptionnel."

Des records battus en Europe

"C’est possible que tout d’un coup il y ait une chute de température ou une montée de beaucoup de degrés ?" s'interroge à nouveau Jules. "Oui, c'est possible, répond Sébastien Léas. Il suffit de changer de masse d'air : ce qui peut être rapide, en l'espace de quelques heures voire quelques minutes." C'est ce qui se passe par exemple lorsqu'il y a un orage en été et une brusque chute des températures.

Eloïs pose à son tour une question au micro de franceinfo junior : il veut savoir si la France est la seule concernée par ces températures très douces. "Non, on n'a pas été les seuls concernés par ce pic de chaleur, répond le prévisionniste de Météo France. L'air chaud s'est engouffré sur toute l'Europe de l'ouest, jusqu'en Scandinavie. On a battu des records du côté de la Norvège, la Suède et dans les îles britanniques." Le Pays de Galles (Grande-Bretagne) a ainsi tutoyé les 21 degrés, du jamais-vu pour cette période.

"Une tendance claire au réchauffement climatique"

"Pourquoi au fur et à mesure des années la chaleur augmente ?" constate Jules. "C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique, lui répond Sébastien Léas. On voit que depuis qu'on fait des mesures, depuis 1850, on a une tendance claire au réchauffement mais ça s'est accéléré depuis l'ère préindustrielle." Mais il faut aussi prendre en compte "la variabilité du système climatique qui peut faire varier d'une année sur l'autre les températures. C'est pour ça que parfois on a des années plus fraîches ou froides que d'autres." Cette tendance au réchauffement se traduit concrètement par une baisse du nombre de jours de gels en hiver, une augmentation du nombre de jours de chaleurs, des canicules plus précoces et plus tardives, précise l'invité.

Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier l'émission franceinfo junior du jour sur la météo clémente de ces derniers jours.

