franceinfo junior. Laetitia Bernard, non-voyante, raconte son métier de journaliste radio à des enfants

Cette semaine se place sous le signe de l'emploi des personnes handicapées. Jeudi 19 novembre 2020, l'opération DuoDay permet par exemple de former des duos entre des personnes porteuses de handicap et des professionnels, pour partager leur expérience.

Comment concilier handicap et emploi ? On en parle ce jeudi dans l'émission franceinfo junior à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées : pour l'occasion, la présentatrice Virginie Lebrun tend le micro à l'une de ses consœurs : Laetitia Bernard, journaliste à la Direction des sports de Radio France (franceinfo, France Inter...). Elle a par exemple couvert les Jeux Paralympiques pour la radio. Elle répond aux questions de trois élèves, en classe de CM1 à l'école Jules Verne de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Au micro, Kenzo et Naïla se demandent d'abord comment la journaliste fait pour travailler et être au courant des résultats sportifs. Naïla se demande aussi comment la journaliste écrit et se déplace. Au tour d'Amine de prendre la parole : "Comment vous faites pour voir dans les studios ? Est-ce que vous avez des appareils électroniques ?" L'élève de CM1 se demande également si des personnes se moquent de son handicap : "moi j'ai vu des personnes avec un handicap et des personnes se moquaient d'eux alors je me posais la question si vous c'est pareil" raconte l'écolier. Sur cette page, écoutez en entier cette interview franceinfo junior.