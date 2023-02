franceinfo junior. Guerre en Ukraine : un an de conflit raconté par des enfants à Kiev

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Alors que leur pays est en guerre depuis un an, des enfants de l'école internationale de Kiev racontent leur quotidien au micro franceinfo junior de Marie Bernardeau.

Le vendredi 24 février, cela fera un an que la guerre a bouleversé le quotidien des enfants en Ukraine. Leur vie pendant la guerre, des enfants de l'école internationale de Kiev en parlent dans cette émission spéciale de franceinfo junior, au micro de Marie Bernardeau sur place. Ici, l'enseignement se fait en français et en ukrainien.

Au micro de l'émission, Kirill, Daria, Diana, Maria et Alessa répondent aux questions d'élèves de CM2 de l'école Saint-Sébastien à Paris. Les élèves français ont d'ailleurs un message à leur faire passer et beaucoup de questions à leur poser.

Au micro, Elisa veut d'abord savoir si les enfants continuent "à se rassembler et à se voir entre amis ?". Emile, lui, a une question sur le quotidien en temps de guerre et d'attaques : "Comment savez-vous s'il y a des missiles et des bombes qui viennent sur votre position ?"

Paul se demande pour sa part si les enfants "ont des rituels pour oublier" ce qui se passe dans leur pays. "Est-ce que vous avez des proches qui sont allés au combat et si oui, est-ce que vous pouvez leur envoyer des lettres et leur parler ?", questionne Martin.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée au quotidien des enfants à Kiev.