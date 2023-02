franceinfo junior. Des questions d'enfants sur les ours polaires

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

À l'occasion de la journée internationale de l'ours polaire, franceinfo junior part à la découverte de cette espèce menacée, grâce à des questions d'écoliers.

Lundi 27 février, c'est la journée internationale de l'ours polaire, une journée pour sensibiliser le grand public sur la cause de ces animaux menacés et leur survie. L'organisation Aves France organisait d'ailleurs samedi 25 février à Paris une journée mondiale pour sauver les ours.

Les ours polaires, leur habitat, les menaces mais aussi les solutions pour favoriser leur sauvegarde, on en parle dans cette émission franceinfo junior avec Christophe Coret, président et fondateur de l'organisation Aves France (Agir pour le vivant et les espèces sauvages). L'invité du jour répond aux nombreuses et curieuses questions des élèves de l'école Jacques Prévert de Meyzieu dans le département du Rhône.



