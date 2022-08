Environnement : avec le réchauffement climatique, les attaques d'ours polaires se multiplient

Dans un archipel norvégien, les ours polaires sont de plus en plus agressifs. Ils s'en prennent aux rennes faute de phoques, difficiles à chasser avec la fonte des glaces. Les hommes sont aussi menacés et doivent s'entraîner à manier les armes pour se protéger.

Ils sont les emblèmes de tout un territoire. À 1 000 kilomètres du Pôle Nord, l'archipel norvégien du Svalbard compte plus d'ours polaires que d'habitants. Mais aujourd'hui, l'espèce est menacée. Jason Roberts examine ces géants polaires depuis 30 ans. Il a mené des dizaines d'expéditions sur la banquise, toujours plus près de ours. Jusqu'ici, ils se nourrissaient presque exclusivement de carcasses et de phoques. Mais il y a quelques mois, des chercheurs ont filmé pour la première fois un ours polaire chasser un renne.

S'armer impérativement pour sortir des villes

L'animal poursuit sa proie jusque dans l'eau, avant de la rapporter sur le rivage. Pour les spécialistes, c'est la preuve qu'avec la fonte des glaces, l'ours polaire doit désormais se rabattre sur des proies terrestres. Dans les villes, des avertissements sont affichés. Pour partir en randonnée, il faut être impérativement armé. Les habitants ne se disent pas particulièrement inquiets, mais ils restent à l'affût en permanence.