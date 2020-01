franceinfo junior. Des questions d'enfants sur la famille royale d'Angleterre

Le Prince Harry et Meghan Markle à Londres (Grande Bretagne), le 8 juin 2019. (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

A l'issue d'une réunion de famille exceptionnelle, lundi 13 janvier, la reine Elizabeth II a publié un communiqué dans lequel elle apporte son soutien à son petit-fils, le prince Harry, lequel a décidé de se mettre en retrait de la famille royale britannique avec son épouse, l'actrice américaine Meghan Markle, duchesse de Sussex. Certains enfants en ont entendu parler dans les médias. Au micro de franceinfo junior, trois élèves de CM1 d'Aulnay-sous-bois interviewent Isabelle Rivère, journaliste, cheffe du service Royauté à Point de Vue. Elle est l'autrice du livre Elizabeth II - Dans l'Intimité du Règne (éditions Fayard en version augmentée dès février).

Abdou-Allah pose la première question au micro : "Pourquoi Henry et Meghan ne veulent pas être roi et reine ?" demande l'écolier. Une bonne remarque en introduction, réagit d'emblée l'invitée : "Bravo parce que tu as appelé le prince Harry par son vrai prénom qui est Henry. (...) Le prince Harry n'est pas destiné à être roi, c'est son frère aîné – le prince William – qui devrait régner (...) après le prince Charles, leur père à tous les deux. C'est, je crois, de leur part l'envie de retrouver un peu d'autonomie et de liberté. Tu sais une vie de prince, c'est fait de beaucoup de contraintes, de privations de libertés" parce qu'ils représentent "un pays", "une couronne". Pourquoi veulent-ils aller au Canada ? A quoi servent les rois et les reines ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur la famille royale d'Angleterre.