franceinfo junior. Dans les secrets du succès de la BD "Les Sisters", avec l'un des auteurs

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

C'est l'un des grands succès de cette décennie auprès des enfants et des pré-ados : les aventures des Sisters, dont le 17e tome est sorti en novembre, une BD signée William et Christophe Cazenove. Des histoires également déclinées en série télé animée et qui n'ont pas échappé aux enfants de franceinfo junior. L'un des auteurs, William Maury, est l'invité de l'émission franceinfo junior du mercredi 30 novembre, à l'occasion de l'ouverture du Salon du livre jeunesse et de la presse jeunesse de Montreuil.

Au micro de l'émission, William Maury répond à des questions d'élèves de CM2 de l'école PEF de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Ils sont nombreux dans la classe à regarder le dessin animé Les Sisters ou à avoir lu des BD. D'ailleurs au micro de l'émission, ils n'hésitent pas à chantonner le générique de la série animée !

Retour à l'interview avec cette première question de Mathieu et Dina : "Comment vous avez eu l'idée de faire cette BD ? Comment vous avez l'idée de faire une grande et une petite sœur ? Et les prénoms ?", demandent les écoliers, qui ne tarissent pas de questions. "Est-ce que vous vous êtes inspiré de la vie réelle ?", veut ensuite savoir Sirina. À son tour, Sasha demande à l'auteur si d'autres épisodes ou d'autres livres sont prévus. Enfin, Lila formule une demande particulière : elle aimerait savoir s'il est possible d'inventer de nouveaux personnages.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior avec William Maury, auteur de la BD Les Sisters.