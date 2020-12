franceinfo junior. D'où vient le réchauffement climatique ?

Un thermomètre extérieur affiche 46°C à Metz (Moselle), le 25 juillet 2018. (NOLWENN QUIOC / FRANCE-BLEU LORRAINE NORD)

Mardi 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. "C'est l'avenir de la planète, c'est intéressant parce que c'est notre faute si la planète va si mal, donc je voulais en parler", raconte Anouk au micro de franceinfo junior. Alors que le mois de novembre est le plus chaud jamais enregistrée, franceinfo junior revient ce mardi sur le réchauffement climatique, ses mécanimes et ses conséquences. Élèves à l'école Louise Michel de Montreuil (Seine-Saint-Denis), Anouk et deux de ses camarades posent leurs questions à ce sujet. Pour leur répondre : Justine Delangue, chargée de mission "Solutions fondées sur la nature" au Comité français de l'UICN.

Pourquoi le réchauffement climatique existe-t-il ? Quelles conséquences sur les arbres et la nature ? Sur cette page, réécoutez en entier les questions des enfants et les réponses de la spécialiste du sujet, au micro de la journaliste Marie Bernardeau.