franceinfo junior. Comment Mayotte fait face à la sécheresse ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h23

On explore le sujet dans cette nouvelle émission de franceinfo junior avec Fahad Idaroussi Tsimanda, docteur en géographie sur les risques naturels et de vulnérabilités et chercheur au LAGAM à l’université Paul-Valéry Montpellier 3.

Ce mardi, ce sont des élèves du collège Ali Halidi de Chiconi à Mayotte qui prennent la parole pour poser des questions sur un sujet qui les concerne au premier plan : la sécheresse qui touche leur île et les problèmes d'approvisionnement en eau. Il faut dire que ces derniers mois, l'île a fait face à une importante crise de l'eau et une sécheresse inquiétante et problématique pour les Mahorais.

D'où viennent ce manque d'eau et cette sécheresse ? Comment y trouver une solution ? On en parle dans cette émission franceinfo junior avec un spécialiste du sujet : Fahad Idaroussi Tsimanda, docteur en géographie sur les risques naturels et de vulnérabilités. Il est chercheur au Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM) à l’université Paul-Valéry Montpellier 3.

Pour débuter l'émission, Céliane demande : "Il y a une usine de dessalement de l'eau à Petite Terre, pourquoi ne suffit-elle pas aux besoins de l'île ?". Puis Zayane s'interroge : "Quel est l'impact de la sécheresse sur les animaux ?". Céliane, à nouveau, aimerait savoir : "Pourquoi les autres îles ont eu de l'eau et pas nous ?". La jeune fille demande également : "La première source de revenu d'eau à Mayotte, ce sont les retenues collinaires, est-ce qu'il ne serait pas temps de songer à utiliser un autre moyen de revenu d'eau ?". Et pour finir Zayane demande : "Quel est l'impact du réchauffement climatique sur le développement du tourisme à Mayotte ?"

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur la sécheresse sur l'île de Mayotte.