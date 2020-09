franceinfo junior. Comment marche la mémoire ?

Un cerveau détaillé lors d'une IRM. Photo d'illustration. (JEAN MARC LOOS / MAXPPP)

Ce lundi 21 septembre, c'est la journée mondiale d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui touche 1,2 million de personnes en France et pour laquelle il n'existe à ce jour aucun traitement curatif. Mais comment fonctionne la mémoire ? Que se passe-t-il quand elle est atteinte ? On en parle dans franceinfo junior avec Tiana, Houssein et Mariama, élèves en CM1-CM2 à l'école Lambert de Paris.

Est-ce que si on tombe sur la tête, on perd la mémoire ? Pourquoi certains retiennent mieux leur poésie que d'autres ? Et les animaux, ont-ils aussi de la mémoire ? ... Sur le sujet, les enfants posent leurs questions au Dr Frédéric Blanc, gériatre et neurologue au centre mémoire du CHU de Strasbourg et au laboratoire Icube de l'université de Strasbourg.

Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior sur la mémoire.