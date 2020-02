franceinfo junior. Comment les personnes handicapées sont-elles prises en charge ?

La Maison départementale des personnes handicapées, à Nanterre (Hauts-de-Seine) le 11 février 2020 (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

Alors que la conférence national sur le handicap doit s'ouvrir mardi avec le président de la République, franceinfo junior s'intéresse à la situation et la prise en charge des personnes, adultes et enfants, en situation de handicap. On en parle avec des élèves de CE2-CM2 à l'école du Parc à Saintry-sur-Seine dans l'Essonne. Pour leur répondre : Sonia Ahéhéhinnou, porte-parole et administratrice nationale de l'Unapei, l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales, et de leurs amis.

Maryam pose la première question : "Est-ce qu'il y a beaucoup d'handicapés en France ?" demande l'écolière. L'invitée du jour leur répond : "Il y aurait plus de 12 millions de personnes handicapées sur 66 millions de personnes au total", soit une personne sur cinq. Lylia veut savoir s'il y a différents handicaps. Il y a "cinq handicaps" explique l'invitée : le handicap "moteur, où les personnes ont des difficultés à bouger ou marcher", le handicap auditif, visuel, intellectuel et "on considère aussi l'autisme comme une situation de handicap car ses conséquences peuvent empêcher la personne dans ce qu'elle veut faire", comme la communication ou les relations avec les autres. Des handicaps visibles et d'autres moins, résume l'invitée.

