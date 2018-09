franceinfo junior. Comment les écoles organisent-elles la rentrée des classes ?

Près de 12 millions d'élèves français ont fait leur rentrée ce lundi 3 septembre. (PASCAL PAVANI / AFP)

Près de 12 millions d'élèves étaient attendus ce lundi matin devant le portail de leur école, leur collège ou leur lycée. Comme leurs enseignants, ils ont fait leur rentrée des classes, pour certains sous le signe de la musique. Franceinfo junior aussi reprend le chemin de l'école et se demande, en ce lundi de reprise, comment s'organise la rentrée des classes. Pour le découvrir, au micro, Mahée, 11 ans, Romain et Antoine, 8 ans, interviewent Francette Popineau, porte-parole du SNUipp, principal syndicat d'enseignants dans le primaire.

C'est Romain, 8 ans, qui se charge de la première question : "Comment ils organisent tous les enfants quand ils vont dans les classes ? Comment ils savent dans quelle classe ils doivent aller ?" Et l'invité de lui répondre : "Ce sont souvent les maîtres et maîtresses en école primaire et les professeurs au collège, qui discutent pour savoir comment répartir les classes. On tient compte de la taille de la classe pour savoir le nombre d'élèves qu'on peut y mettre et on tient compte des copains et des copines des enfants. Le jour de la rentrée, les adultes accompagnent les élèves qui savent ce jour-là avec qui ils vont et quels vont être leurs professeurs."

Une organisation et un budget

Antoine a l'impression qu'il y a plus de fournitures scolaires en primaire qu'au collège et il se demande bien pourquoi. "Je ne sais pas s'il y en a plus, répond la spécialiste. Ce que je sais, c'est que les parents en achètent plus en collège car en primaire, la maîtresse a déjà acheté des classeurs qu'elle met dans la classe, elle a déjà des crayons. Il y a déjà des choses achetées par l'école ou la coopérative scolaire. Au collège, ce sont davantage les familles qui achètent, y compris les livres."

Côté organisation, la rentrée demande un peu de temps et beaucoup de préparation. C'est ce que l'on comprend en écoutant les réponses de notre invitée du jour. Mais est-ce que cela coûte beaucoup d'argent ? C'est ce que se demande Antoine : "Est-ce que les écoles coûtent plus cher ou moins cher que les lycées ?". Réponse de Francette Popineau : "L'école en général coûte cher à un pays car il est très important de bien former les enfants qui vont ensuite devenir des adultes. (...) En France, l'école, malheureusement, coûte un peu moins cher que dans d'autres pays en Europe. (...) C'est pourquoi vous êtes souvent dans des classes où il y a beaucoup d'élèves et pas beaucoup de place pour bouger. L'école primaire coûte moins cher que le lycée, ce n'est pas forcément vrai dans les autres pays."

► Sur cette page, vous pouvez réécouter notre émission du jour avec toutes les questions d'Antoine, Romain et Mahée et les réponses de notre invitée du jour, Francette Popineau, porte-parole du SNUipp, principal syndicat d'enseignants dans le primaire. Antoine et nos intervieweurs du jour ont été rencontrés juste avant la rentrée, pendant leur colonie de vacances de la Ligue de l'enseignement, au soleil et sous le ciel bleu, près de Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron.

► À noter, les nouveaux horaires de "franceinfo junior", du lundi au vendredi : 14h50 et 16h50. Bonne rentrée à tous et à toutes !