DIRECT. Rentrée 2018 : plus de 12 millions d'élèves attendus dans les classes

: "C'est une rentrée dans l'esprit de confiance, que l'on veut communiquer aux enfants."



Le ministre est l'invité des "Quatre vérités" sur France 2.

: Les chanceux qui ont pris leurs congés en septembre commencent à faire leur valise. De quoi se régaler à moindre frais, nous explique France 2.



: En cette rentrée 2018, quelque 190 000 élèves au total sont concernés par le dédoublement des classes. Cette mesure concerne désormais tous les CP en Réseau d’éducation prioritaire (REP) mais également les CE1 dans les quartiers les plus sensibles. Mais si l’efficacité du dispositif fait consensus, les syndicats dénoncent un manque de moyens.

: La presse régionale aussi fait sa une sur la rentrée scolaire. Méthode syllabique, dictée quotidienne, calcul mental, leçons de grammaire... Le Télégramme est allé à la rencontre des professeurs pour leur demander ce qu'ils pensaient des nouvelles consignes données par le ministre de l'Education nationale.





: On commence notre revue de presse matinale par Libération et La Croix qui titrent sur cette journée de rentrée. Le journal de gauche met l'accent sur les évaluations (des élèves et des profs) et s'interroge sur ce "culte de la performance".







La Croix s'intéresse aux dictées désormais quotidiennes et obligatoires dès le CP.











: "Tout ce qui sent bon, il vaut mieux oublier, par exemple les feutres qui sentent la fraise, la vanille, la banane, les gommes parfumées émettent des composés organiques volatiles qui ne sont absolument pas bons à respirer. Ils intègrent nos voies respiratoires et peuvent devenir irritants et avoir des effets à plus long terme."



L'Ademe, agence nationale de l'environnement, met en garde les parents d'élèves contre les fournitures scolaires, comme les gommes, colles ou feutres qui peuvent se révéler toxiques car ils contiennent des composés organiques volatiles, alerte sur franceinfo cette membre de l'Ademe, l'agence nationale de l'environnement.