franceinfo junior. Comment fonctionne le recyclage ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h23

À l'occasion de la Convention mondiale du recyclage, franceinfo junior s'intéresse au sujet avec Sophie Génier, directrice recyclage chez Citeo, entreprise spécialisée dans ce domaine.

Temps de lecture : 5 min

L'émission franceinfo junior de lundi 23 octobre est consacrée au recyclage, à l'occasion d'une convention sur le sujet à Madrid, la "World Recycling Convention". Des élèves de sixième du collège Jean de la Fontaine à Fès au Maroc posent leurs questions au micro pour mieux comprendre le recyclage. Pour leur répondre : Sophie Génier, directrice recyclage chez Citeo, entreprise spécialisée dans ce domaine.

Pour démarrer l'émission, Lilas veut savoir "qui a inventé le recyclage". Amine se demande "pourquoi on a inventé le plastique s'il pollue beaucoup". Soul veut savoir quelle est la technique de recyclage la plus utilisée. "Quel pays recycle le plus ?" questionne Youness. Pour terminer, on écoute les propositions de Zineb, écodéléguée dans son collège, qui incite à mettre en place davantage de poubelles de tri partout dans le monde.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur le recyclage.