franceinfo junior. Comment fonctionne le cerveau ?

Il nous sert à réfléchir, bouger, percevoir le monde, se souvenir, parler...ou encore poser des questions. Comme le font les enfants dans franceinfo junior. Ce vendredi, on passe le cerveau au scanner, dans notre dernier épisode de cette semaine spéciale exploration. Que sait-on du cerveau et qu'ignore-t-on encore ? Pour en parler : Rosa Cossart, directrice de recherches au CNRS et directrice de l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée de Marseille. Elle vient d'être primée pour ses travaux sur la mémoire et elle est interviewée par des élèves de CM2 de l'école Jacqueline Auriol à Montereau-sur-le-Jard.

"Le cerveau contient quoi ?" Est-ce qu'on a des os? " demandent d'abord Narcisse et Pierre. Rosa Cossard leur répond : "Il n'y a pas d'os dans le cerveau. Ceci dit, il est protégé par une structure osseuse, le crâne. Il protège quoi, le crâne ? c'est l'organe qui contient le plus de gras dans le corps humain. Tu vas me demander pourquoi tout ce gras ? Le cerveau est essentiellement constitué de cellules dont les membranes sont faites de gras. Il y a environ 100 milliards de neurones, les cellules qui transmettent l'information neuronale. Et i y a tout autant de cellules qu'on dit gliales qui nourrissent et soutiennent les neurones." Mais à quoi sert le cerveau ? Comment fait-il pour agir si vite ? Sur cette page, réécoutez en entier notre émission du jour sur le cerveau.