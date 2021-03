franceinfo junior. Combien d'hectares ont fondu au pôle Nord ?

Des icebergs (illustration, 06 juillet 2020). (PHILIPPE ROY / PHILIPPE ROY)

Direction le pôle Nord ce jeudi puisque la Russie est en train de mettre au point un système spatial de surveillance de cette région polaire. Le premier satellite a d'ailleurs été lancé il y a quelques jours. Le pôle Nord, on en parle dans franceinfo avec Amaëlle Landais, glacialogue et climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Elle répond aux questions de deux élèves de CM2 de l'école PEF à Saint-Ouen en région parisienne.

Au micro, Hugo veut d'abord demander à la spécialiste : "Pourquoi on appelle ça le pôle ?" L'émission continue d'explorer le sujet... en sortant sa calculatrice : "Combien d'hectares ont fondu pendant les 30 dernières années ? J'aimerais aussi savoir dans les 10 dernières années de combien de centimètres l'eau de la mer est montée à cause de la fonte des glaces ?" demandent les écoliers au sujet de cette région polaire.

Rose a une question d'actualité sur le sujet : elle se demande si le virus du Covid-19 a un effet sur la fonte des glaces au pôle Nord, "peut-être par exemple la fabrication des masques qui ferait du gaz à effet de serre". Hugo s'intéresse lui aux animaux menacés qui vivent au pôle Nord. Sur cette page, réécoutez en entier les questions des enfants et les réponses de la spécialiste du pôle Nord.