franceinfo junior. Combien d'êtres humains peuplent la Terre ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Alors que l'ONU estime que nous serons huit milliards sur Terre le 15 novembre, on parle de la population mondiale dans franceinfo junior avec Gérard-François Dumont, géographe, économiste et démographe.

La population mondiale doit passer symboliquement le cap des huit milliards d'habitants le 15 novembre, selon une estimation de l'ONU. À propos de la population mondiale, au micro de l'émission franceinfo junior, Marius et Gustave s'interrogent d'abord : "Comment peut-on être sûr qu'il y a exactement huit milliards de personnes ? Je suis pas sûr que ce soit le chiffre exact, on n'a pas compté combien il y en a !" discutent les deux enfants de 6 et 8 ans au micro de l'émission.

L'invité du jour de franceinfo junior leur répond dans cette chronique : Gérard-François Dumont, géographe, économiste et démographe. "Pourquoi il y a plus de personnes qu'avant ?" continue de questionner Marius. Le jeune journaliste se demande aussi quel pays possède la plus grande population au monde. Enfin, Gustave s'interroge sur le nombre d'habitants qui peupleront la Terre d'ici à deux ans.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur la démographie mondiale.