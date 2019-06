franceinfo junior. Ça sert à quoi l'écologie ?

Des mains pour protéger la planète. (MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Mercredi 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement, sous l'égide de l'ONU. L'occasion pour l'émission franceinfo junior de revenir sur un terme souvent associé à ce sujet : l'écologie. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment devient-on écolo ? Au micro, des élèves de CM1-CM2 de l'école du Bois Saint-Denis à Chantilly interviewent Anne-Laure Barral, journaliste environnement à franceinfo.

"Ça sert à quoi l'écologie ?" demande Rayane pour commencer l'émission. Anne-Laure Barral lui répond : "C'est très utile, Rayane. C'est un peu une science, un domaine d'études des êtres vivants et des relations qu'ils ont entre eux" : à la fois ceux qui peuplent la nature (humains, animaux, insectes...) mais aussi l'environnement naturel (l'eau, les sols...) et les effets que les uns – notamment les humains – peuvent avoir sur les autres (océans, plantes...). Être écolo, au fond, "c'est être conscient et comprendre", contrairement à une plante par exemple, "tu es un être humain qui a une intelligence, une conscience et une possibilité d'apprendre les relations des êtres les uns avec les autres."

Mariam veut savoir si tous les pays du monde sont écolos. "Dans un pays, il y a ceux qui dirigent, et là non, clairement, certains ne sont pas très écolo", répond la journaliste, citant en exemple Donald Trump, le président des États-Unis. Mais dans un pays, il y a aussi les actions "des habitants, des élus locaux, des états, des villes", précise la journaliste. Sur cette page, réécoutez en entier notre émission du jour sur l'écologie.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités 1jour1actu et 1jour1actu.com. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)