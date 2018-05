franceinfo junior. C'est quoi une ZAD ?

A Notre-Dame-des-Landes, le panneau d'entrée de la commune est tagué "ZAD". (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)

Quatre mois après l'abandon du projet d'aéroport, la situation n'est toujours pas réglée à Notre-Dame-des-Landes. Opérations d'évacuation et d'expulsion de la ZAD menée depuis le 9 avril, dialogue pour trouver une solution entre l'État et les zadistes, proposition d'installation agricole sur le terrain et dépôt de dossiers... Cet article de notre rédaction fait le point sur la situation. Mais il n'y a pas qu'à Notre-Dame-des-Landes qu'une ZAD, "zone à défendre", a vu le jour. Mais c'est quoi une ZAD ? Et des zadistes ?

"Pourquoi les ZAD existent ? Est-ce qu'il y a des ZAD dans d'autres pays ?"

Au micro de franceinfo junior ce mercredi, des élèves de CM2 posent leurs questions sur ce terme et ce qu'il recouvre. Pour leur répondre, Eddy Fougier, politologue, spécialiste des mouvements protestataires.

