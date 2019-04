franceinfo junior. C'est quoi l'opéra ?

Clémentine Margaine (à gauche) et Dimitri Ivashchenko (au centre) interprètent l'opéra Carmen de Georges Bizet à l'Opéra de Toulouse (Haute-Garonne), le 3 avril 2018. (PASCAL PAVANI / AFP)

L'air de la garde montante retentira à nouveau à Paris dès jeudi 11 avril : Carmen, le célèbre opéra de Bizet, est à l'affiche de l'opéra Bastille, dès ce jour. L'occasion pour franceinfo junior se plonger dans cet univers musical. C'est quoi l'opéra ? Qui l'a inventé ? Au micro de franceinfo junior, des élèves de CM2 de l'école du Parc à Carrières-sur-Seine posent leurs questions. Pour leur répondre, Thierry Fiorile, journaliste culture à la rédaction de franceinfo. L'occasion de populariser "un art souvent considéré comme effrayant de la part du public, notamment des plus jeunes", explique-t-il en introduction de l'émission du jour.

"De la musique et du théâtre"

Baptiste lui demande ensuite comment ils ont eu l'idée d'inventer l'opéra. Le journaliste lui détaille : "L'opéra naît au XVIIe siècle en Italie, à Florence. C'est une modernisation de concepts musicaux qui existaient auparavant. Des auteurs et des compositeurs ont voulu que la musique illustre beaucoup plus et accompagne le texte, en faisant référence au théâtre antique. Car l'opéra, c'est de la musique et du théâtre." D'où les choeurs, comme dans le théâtre antique. Monteverdi a été le premier grand compositeur d'opéra. Quant à Carmen, il a été créé en 1875, complète le journaliste. L'oeuvre s'inspire de la nouvelle de Prosper Mérimée. "C'est l'opéra – encore aujourd'hui – le plus joué dans le monde."

Sabri veut savoir pourquoi les chanteurs "crient" sur scène. "On ne crie pas, on chante, répond Thierry Fiorile, pour se faire entendre puisque les chanteuses et les chanteurs ne sont pas sonorisés." Et il faut qu'ils puissent être entendus par toute la salle. "Ça joue tout le temps les mêmes pièces ?" demande de son côté Hugo, 11 ans. Le journaliste lui répond entre autres qu'il y a environ 6 000 oeuvres répertoriées dans le monde mais que seulement "une centaine sont jouées régulièrement". Comment est créée la mise en scène ? Ça coûte cher l'opéra ?

Sur cette page, vous pouvez écouter en entier l'émission du jour consacrée à l'opéra, avec des questions d'enfants.

