franceinfo junior. Avec quels ingrédients sont fabriqués les crèmes solaires ?

L'émission franceinfo junior se met à l'heure d'été avec des questions d'enfants sur les crèmes solaires. Pour leur répondre : la dermatologue Isabelle Rousseaux.

C'est l'été et sous le soleil, l'un des incontournables est bien la crème solaire : on en parle dans franceinfo junior, qui se met à l'heure d'été pour l'occasion. Au micro, on écoute les questions d'enfants, des élèves des écoles Rouanet et François-Coppée à Paris. Pour leur répondre : Isabelle Rousseaux, dermatologue.

Pour démarrer l'émission, Léna veut d'abord savoir "pourquoi on doit mettre de la crème solaire en été". On écoute ensuite les questions d'Emna et Bérénice : "Pourquoi bronze-t-on l'été ? Pourquoi on attrape des coups de soleil l'été ?" demande les élèves. Une question d'actualité avec Boris : "Avec quels ingrédients est fabriqué la crème solaire ?" Pauline se demande d'ailleurs comment les crèmes solaires peuvent "faire effet". Mélissa interroge la spécialité sur l'efficacité des crèmes.

