franceinfo junior. Amazonie : pourquoi les forêts brûlent-elles ?

Les feux de forêt au Nord-Ouest du Brésil. (VICTOR MORIYAMA / GREENPEACE)

Après un premier refus, le Brésil a finalement accepté l'aide internationale pour venir à bout des incendies qui ravagent l'Amazonie depuis plusieurs semaines. Pourquoi y-a-t-il des incendies si importants dans cette région du monde ? Dans franceinfo junior ce mercredi, Clara 10 ans et Jade 11 ans posent leurs questions à Clara Jamart, responsable des campagnes, forêts et agriculture chez Greenpeace.

Pour démarrer l'émission, Clara demande à l'invitée du jour : "Déjà l'Amazonie c'est dans quel pays ?" Clara Jamart, responsable chez Greenpeace, lui répond : "C'est la plus grande forêt tropicale du monde, qui s'étend sur plus de six millions de km2. Elle s'étend sur neuf pays" dont le Brésil, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, le Surinam, la Bolivie, l'Equateur, le Guyana et la Guyane française. Quelle est la situation sur place, où les incendies durent déjà depuis plusieurs semaines ? 'Il y a des feux un petit peu partout. La plupart des feux dont on parle aujourd'hui se sont déclenchés au Brésil et ce n'est pas un hasard", explique la spécialiste.

Des incendies qui ne sont pas accidentels

Jade justement voulait savoir comment le "feu s'est développé" en Amazonie. En Europe, explique Clara Jamart de Greenpeace, les feux sont souvent accident. "Mais là, ce n'est pas le cas. Des gens mettent volontairement le feu à la forêt : ce sont des grands propriétaire terriens, ce sont des grandes entreprises agro-alimentaires qui mettent le feu à la forêt pour défricher. Défricher pour y mettre quoi ? Pour y mettre soit des vaches et faire de l'élevage ou pour des champs de soja pour nourrir les animaux qu'on consomme un peu partout dans le monde et notamment chez nous en France et en Europe." Une situation et des incendies aggravés par la situation de sécheresse dans la région.

Clara se demande alors s'il y a eu de gros dégâts. Oui, répond l'invité, pour la forêt et les "populations autochtones" qui y vivent. Ces incendies touchent la flore mais aussi la faune : "En Amazonie, il y a énormément d'espèces animales et végétales qui sont déjà en voie d'extinction et qui sont menacées par ces incendies." Mais au-delà des frontières du Brésil, la situation en Amazonie préoccupe le monde entier. "C'est pour ça que ça inquiète le monde entier : on dépend tous indirectement de l'état de santé de l'Amazonie, explique Clara Jamart. Les forêts sont un grand réservoir de carbone : les forêts vont capter du CO2, et quand on les coupe, quand on les brûle, ce CO2 est rejeté dans l'atmosphère et il contribue très directement au réchauffement climatique."

