franceinfo junior. Amazonie, Californie, Australie... Pourquoi des incendies ravagent des forêts ?

Incendie à Bumbalong, en Australie, le 1er Février 2020. (PETER PARKS / AFP)

La Californie, l'Amazonie, l'Australie ou encore la Sibérie en Russie... Les enfants ont entendu parler de ces incendies qui touchent ces différentes régions du monde ces derniers mois, et parfois chaque année désormais, comme c'est le cas en Amazonie. Mais d'où viennent ces feux ? Pourquoi se déclenchent-ils ? Qu'est-il fait pour les empêcher ? Et ont-ils un lien avec le réchauffement climatique ? Ylan, Nolan et Tina sont curieux du sujet et posent leurs questions à François Gemenne, chercheur à l’université de Liège, enseignant à Sciences-Po et membre du GIEC. Il est le co-auteur avec Aleksandar Rankovic d’un Atlas de l’anthropocène (Presses de Sciences Po). Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier cette émission franceinfo junior, en partenariat avec le magazine pour enfants 1jour1actu.