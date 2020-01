franceinfo junior. À quoi ressemble l'Amazonie, ce "grand réservoir de vie" ?

La déforestation en Amazonie. (CARL DE SOUZA / AFP)

En un an, la déforestation a doublé en Amazonie, une forêt dévastée et immense qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. On en parle dans franceinfo junior ce jeudi, avec François-Michel Le Tourneau, géographe, directeur de recherche au CNRS. Il a réalisé plusieurs expéditions dans la région, dont une cet été dans le parc amazonien de Guyane. Au micro, Mélissa, Sana et Luc, élèves en CM2, lui posent leurs questions.



La forêt en Amazonie, "un grand réservoir de vie"

Sana veut d'abord savoir sur quoi portaient les recherches du spécialiste. Il explique qu'il étudie notamment les populations et leur mode de vie en forêt. L'occasion de dresser une "carte d'identité" de la forêt amazonienne. Le spécialiste explique d'abord qu'on parle à tort d'Amazonie au singulier : "En fait, c'est un univers pluriel. Il existe en Amérique du sud une immense zone couverte de la forêt tropicale humide." Elle y est dense avec des arbres très hauts et une grande biodiversité, en nombre et en espèces. C'est un "grand réservoir de vie", résume-t-il.

Luc veut savoir quels arbres on peut voir en Amazonie. Une question difficile pour deux raisons. D'abord parce que le nombre d'espèces est très grand : "En France, on a 50 espèces, et en Amazonie on en a 1 200", détaille le chercheur. Une question compliquée aussi car il n'est pas simple de voir le sommet des arbres, qui sont très hauts ! Alors que reste-t-il à explorer dans cette région ? François-Michel Le Tourneau : "On n'a pas encore inventorié toutes les plantes et tous les animaux de la région amazonienne. C'est pour ça que c'est embêtant qu'on détruise autant de parcelles de l'Amazonie : c'est comme si on brûlait des bibliothèques sans avoir lu les livres qu'il y a dedans." Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior du jour sur l'Amazonie, un épisode spécial de notre semaine sur l'exploration.