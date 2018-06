franceinfo junior. À quoi ça sert de faire de la philosophie ?

Le philosophe Vincent Cespedes répond aux questions de collégiens, depuis un studio de Radio France. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

La liberté, la vérité, le désir... Dès huit heures, les candidats au bac ont cogité ce lundi 18 juin sur l'épreuve de philosophie. Mais comme il n'y a pas d'âge pour philosopher, franceinfo junior a décidé de plancher aussi sur le sujet : mais à quoi sert la philosophie ? Et les philosophes, quel est leur métier ? Chakyra, Axel, Ayman, Clara et Peter sont élèves au collège André Malraux de Compiègne. Pour réagir à leurs interrogations, c'est Vincent Cespedes qui répond au micro de franceinfo junior. Philosophe, il vient de lancer une application de philo gratuite, Philohack.

Depuis un studio de Radio France, c'est Peter qui se lance avec la première question : "Qui sont les grands philosophes aujourd'hui ?" Le philosophe lui répond : "Il y en a plein, il y a des philosophes ds toutes les dimensions : ceux qui veulent faire la Révolution, comme Alain Badiou. Il y a des philosophes qui sont plus consensuels, il y en a qui sont très médiatiques comme André Comte-Sponville, Bernard-Henri Lévy..." Chakyra se demande aussi : "C'est quoi la philosophie ?" Le philosophe lui répond aussi net : "C'est l'art de ne pas être d'accord avec soi-même, c'est compliqué", avant de disserter et expliciter sa réponse. Pour terminer l'émission, les élèves et le philosophe réfléchissent ensemble à l'un des sujets proposés au bac ce matin : "Le désir est-il la marque de notre imperfection ?". Vous pouvez écouter cet échange et retrouver les questions des élèves sur cette page.