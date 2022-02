Covid-19 : Quels sont les changements du protocole sanitaire à l'école ?

Pour certains élèves c'est déjà la rentrée des vacances d'hiver. Une rentrée marquée par l'allègement du protocole Covid à l’école. L'occasion de revenir avec les élèves de la classe de CM2 de l’école primaire Fondary à Paris sur la manière dont ils vivent toute cette période et les différents changements liés à la pandémie. Solenne Le Hen, journaliste spécialiste "Santé" à franceinfo répond à toutes leurs questions.

>> Covid-19 : ce qui change (et ce qui ne change pas) dans le protocole sanitaire à l'école à partir d'aujourd'hui

Ambre apporte tout d'abord son témoignage, "Pourquoi ces derniers mois, on a tant changé le protocole anti-Covid. Ils nous disent de mettre les masques, d'enlever les masques, de les mettre à l'extérieur, de plus les mettre à l'extérieur, de les mettre quand on fait du sport, de plus les mettre quand on fait du sport. Ce n'est plus très clair...". Et elle pose cette question, "Si le Covid part et qu'on s'est fait vacciner, ça veut dire qu'on s'est fait vacciner pour rien ?".

Eliott demande ensuite, "pourquoi sait-on qu’on peut alléger maintenant le protocole anti-Covid à l'école et partout ?" et "quels sont les changements du protocole ? Est-ce que c'est uniquement le masque qu'on enlève dans la cour, ou il y a d'autres changements pour nous ?".

"Qu'est-ce que les experts pensent du futur du Covid ? Qu’est-ce qu’ils pensent qui peut arriver avec le Covid. Un nouveau variant ? Qu'est-ce qui peut arriver dans le futur ?" Elliott sur francenfo

Enfin, Thanieswaran aimerait savoir, "Est-ce que c'est possible que les enfants soient obligés d'avoir un pass vaccinal comme les adultes ?".

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.