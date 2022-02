Allègement du protocole dans les écoles : "C'est bienvenu, nous aspirons à une sérénité", salue le Syndicat des directrices et directeurs d'école

"Cet allègement de protocole sanitaire est bienvenu, nous aspirons à une sérénité", a déclaré lundi 21 février sur franceinfo Florence Comte, porte-parole du S2DÉ (Syndicat des directrices et directeurs d'École) directrice d’école élémentaire à Puget-Ville dans le Var. La zone B (académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) est la première à appliquer l’allègement du protocole sanitaire imposé par l'épidémie de Covid-19 à partir de ce lundi, c'est-à-dire la fin du masque à la récréation.

franceinfo : Etes-vous satisfaite de cet allègement ?

Florence Comte : Cet allègement du protocole est bienvenu, nous aspirons - les enfants, les familles, les enseignants et les directeurs - à une sérénité que nous n'avons plus depuis plusieurs mois. Donc, effectivement cet allègement est bienvenu. La fin des attestations sur l'honneur est prévue à partir d'aujourd'hui pour les écoles de la zone B qui reprennent ce matin, donc cela va être plus simple, même si on va toujours devoir fournir une attestation pour que les parents récupèrent leurs autotests.

Avez-vous l'impression d'être entendu depuis la grève de janvier ?

Oui, on a senti des différences. Le protocole a été modifié deux fois, une fois très peu et cette fois-ci un petit peu plus. On a eu un mail les deux fois avant l'annonce aux médias. Donc, on se sent davantage considéré. Le gouvernement a compris les failles qu'il y avait eu au niveau de la communication. On apprécie.

Qu'est-ce que cela change pour vous ?

Cela ne change pas tout mais on a le temps de s'organiser, on en découvre plus le protocole la veille au soir. On peut avertir les parents des changements. Malgré tout il y un épuisement des enseignants et des directeurs qui s'accumule. Il nous manque cette reconnaissance financière pour avoir passé toutes ces heures, le mercredi, le week-end, le soir à gérer le Covid. On attend de voir comment cela va se passer, mais le fait d'avoir récupéré les masques chirurgicaux deux ans après le début de la crise, la nouvelle forme de communication, c'est la moindre des choses mais cela ne fait pas oublier les soucis de moyens.

Que faut-il vraiment changer ?

On a vraiment envie d'être enseignant et directeur et ne plus gérer que le Covid. On a envie de retrouver la sérénité, d'apprendre des choses à nos élèves, ce qu'on n'a pas pu faire en janvier et février parce que les classes étaient vides. On a envie de retrouver le plaisir de venir au travail, que les élèves puissent retourner à l'école en étant serein et que les relations avec les parents soient moins tendues.