Comment sont accueillis les Ukrainiens qui ont fui la guerre ?

Près de trois millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début du conflit. On parle du sujet avec trois enfants et Jeanne Berger, responsable du programme Urgence au sein de l'ONG Care.

Près de trois millions de personnes se sont déplacées pour fuir les bombardements et les combats qui durent depuis le 24 février en Ukraine. Parmi eux, 1,4 million d'enfants selon l'Unicef. Comment sont-ils accueillis dans les pays voisins et en France ? On en parle avec Jeanne Berger, responsable du programme "Urgences" au sein de l'ONG Care. Elle répond aux questions de trois élèves de CE2-CM2 à l'école Etienne Dolet à Alfortville dans le Val-de-Marne.

On démarre avec une première question d'écolier : "Est-ce que la plupart des réfugiés arrivent à venir en France ? Peut-être pas tous peuvent venir..." s'interroge Emily. La question suivante revient à Noah : "Pourquoi les réfugiés vont moins en France et plus en Pologne ?" demande-t-il, observateur.

Emily à nouveau se demande si on leur "donne des choses sans payer". Sur l'hébergement des déplacés, Noah s'interroge encore : "Est-ce que les Ukrainiens, quelques-uns, vont chez des gens qu'ils ne connaissent pas et dorment chez eux ?" Anna se demande enfin "comment les Ukrainiens comprennent la langue du pays".

