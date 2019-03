franceinfo golf. Préserver les ressources en eau : les golfs se mobilisent

Photo de drone d'un parcours de golf. (Illustration) (GETTY IMAGES)

Un golf par tranche de neuf trous consomme en moyenne 25 000 mètres cube d'eau par an. Cela peut aller de 10 000 mètres cube dans le nord de la France à 100 000 dans le sud. La fédération française de golf se bat depuis maintenant une dizaine d'années pour encourager les propriétaires de golf à s'inscrire dans une démarche environnementale qui a entraîné la baisse de la consommation moyenne en eau de 20% entre 2006 et 2010.

Une gestion par ordinateur

Les progrès technologiques permettent aujourd'hui de mieux gérer l'irrigation. C'est le cas sur le golf d'Angers qui a dépensé 285 000 euros pour changer son système d'arrosage.

Olivier Couraud est le greenkeeper en charge du parcours.

"On a un logiciel qui commande chaque électrovanne d'arroseur. À partir d'ici, je peux faire démarrer n'importe quel arroseur. Les arroseurs de green qui sont à l'ombre, on peut les mettre moins longtemps que ceux qui sont au soleil. On a des plannings d'arrosage qui sont faits pour les départs, pour les fairways, ça nous permet d'optimiser l'arrosage au maximum."



Une convention avec l'agence de l'eau Loire Bretagne a permis depuis 2015 de mener 25 projets en faveur de la gestion de l'eau pour un montant dépassant les trois millions et demi d'euros, subventionnés à hauteur d'un million et demi d'euros. De gros progrès ont aussi été effectués dans le drainage et dans le choix des graminées employées sur les terrains. Des variétés moins consommatrices d'eau sont ainsi privilégiées.

L'arrosage avec des eaux usées

L'utilisation pour l'arrosage d'eaux usées retraitées, est aussi une solution qui commence à être explorée, précise Thomas Charrier, responsable de la cellule environnement à la fédération française de golf.



"Cette solution qui est développée à l'international, on aimerait beaucoup la développer en France. On a une quinzaine de golf qui utilisent aujourd'hui cette solution d'arrosage, via des eaux usées de station d'épuration. Il y a aussi un autre aspect qui est intéressant c'est la récupération d'eau pluviale. Il est très intéressant de récupérer ces eaux pluviales via des systèmes de drainage et de réseaux de bassins qui permettent le stockage des eaux pluviales qui sont ensuite réutilisées pendant les périodes d'arrosage sur les parcours de golf."

Une nouvelle étude doit prochainement être lancée pour connaître l'impact de toutes les nouvelles mesures mises en place pour économiser l'eau.