Le Qatar se met à l'heure du Mondial

De la taille de l'Ile de France, le Qatar espère accueillir plus d'un million de visiteurs pour ce premier Mondial dans un pays musulman. Sept mois avant le coup d'envoi de l'événement, Doha est toujours un chantier à ciel ouvert.

La plupart des hôtels ont été réservés par l'organisation, témoigne Laurent Milliasseau. Il est directeur de la restauration et des boissons au Alwadi Doha - MGallery Hotel Collection, un établissement de 200 chambres dans le centre ville de Doha :

"Nous, déjà ici à l'hôtel, on voit beaucoup, beaucoup de compagnies qui ont déjà des contrats avec la FIFA, qui sont déjà là, en train de se mettre en place. Nous, on va recevoir tout ce qui est journalistes et tout le pôle presse qui va couvrir le Mondial. On est garanti d'être complet pendant 15 jours."

Les autorités qataries affirment que tout sera prêt à temps et si la capacité des hôtels est insuffisante à terre, elle envisage d'utiliser les cabines de bateaux de croisière amarrés au port de Doha pour loger les visiteurs, ou encore des tentes dans le désert ou des chambres chez l'habitant.

"Ils adorent le foot. Ils sont tous derrière l'achat du PSG. Vous pouvez voir des femmes qataries avec des maillots du PSG, tout ça. Ils ont cette passion pour le foot et pour la France, l'Europe en général, donc ça se ressent. Ils sont très excités et je pense qu'ils sont très fiers de recevoir cet événement."

Un choc culturel

Le minuscule, mais très riche émirat gazier compte aussi sur le retentissement planétaire de cet événement pour redorer son blason en matière de droits de l'homme ou de conditions de travail des centaines de milliers de travailleurs étrangers sur les chantiers des stades du Mondial, régulièrement dénoncés par les ONG.

À Doha, les visiteurs qui prendront le temps de s'attarder pourront découvrir des endroits authentiques derrière les gratte-ciel du front de mer, comme le souq Wakif : "C'est la genèse de Doha. Toutes les familles qui avaient leurs petits stands dans le souq, qui vendaient des épices pour les exporter en Angleterre. Tout a commencé ici. Une fois que vous rentrez dans le souq et que vous marchez là, vous dites waouh ! ça y est, je suis plus à Paris, je suis plus en Europe, je suis au Moyen-Orient. Là, c'est vraiment un choc culturel."

Le décor d'un des restaurants de l'hôtel raconte d'ailleurs ce riche passé de l'émirat, explique Lucille Georget, française chargée du marketing et de la communication.

"On a les bouteilles bleues qui représentaient le transport des épices à l'époque, qui représentent vraiment la colonisation de la Grande-Bretagne à l'époque au Qatar. Vous avez vraiment une histoire derrière ce restaurant avec l'inscription des ports au sol, sur le mur, la carte à l'époque de la colonisation, le timbre de Queen Elizabeth. On aime beaucoup raconter des histoires."

Les premiers matchs du Mondial auront donc lieu le 21 novembre prochain. Ils se répartiront entre huit stades, dont certains sont de véritables chefs-d'œuvre architecturaux. L'équipe de France de football, elle, aura à cœur de défendre son titre de championne du monde, décroché il y a quatre ans.

Un magasin haut en couleurs du Souq Wakif. Avec ses bâtiments enduits de boue, le marché évoque une ère révolue tout en demeurant un centre névralgique, où se croisent commerce et commérages. (EMMANUEL LANGLOIS/FRANCEINFO)

