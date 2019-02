Français du monde. Tenerife se lance dans le tourisme médical

Aline Penisson et son mari Javier devant leur clinique dentaire de Ténérife : "Il y a des gens qui viennent et nous disent "j'ai 200 euros, je ne veux pas acheter n'importe quoi à mon mari ou à mon fils, je vais les mettre ici et qu'il les dépense comme il veut." (Photo Emmanuel Langlois)

On connaissait Tenerife pour son volcan, le Teide, point culminant de l'Espagne, son ancienne capitale, La Laguna, classée au patrimoine mondial de l'Unesco et ses plages de sable noir au nord, blanc au sud.

La grande île des Canaries veut devenir aussi un acteur majeur dans le tourisme médical

À l'instar de la Hongrie, de la République tchèque, en Europe de l'est, voire de la Thaïlande ou de la Turquie, la grande île des Canaries compte sur son climat de rêve, 23° en moyenne toute l'année et 3 000 heures de soleil, pour faire la différence.

Fauteuils accueillants, couleurs vives, lumières chaudes... L'accueil de la clinique ressemble à celui d’un institut de beauté (Photo Emmanuel Langlois)

Le gouvernement local vient même de créer un label (Tenerife Medical Destination) pour attirer cette nouvelle clientèle. À Santa Cruz, la capitale, Aline Penisson tient une clinique dentaire sur l'avenue San Sebastian, l'une des principales de la ville. Pour la Française, le tourisme médical est un phénomène assez réent sur l'île.

"M. ou Mme joue au golf. Et pendant ce temps-là, l'autre vient suivre des séances de traitement dentaire pendant sa semaine de séjour. La récupération est plus agréable ici, au soleil, qu'en France."

L'autre argument, c'est le prix : aux Canaries, la TVA est encore plus faible qu'en Espagne et, de toute façon, les traitements dentaires n'y sont pas soumis.

Le marché dédié à Notre-Dame d'Afrique, calle San Sebastián, face au musée TEA. On pourra s'y approvisionner en fruits et légumes, poisson, viande et fleurs. Ce marché clos sur deux étages se présente comme une vaste cour intérieure bordée d'arcades abritant les étals. A l'intérieur et autour, on trouvera de nombreux points de bars à tapas. (Photo Emmanuel Langlois)

Concurrence féroce

La française vit depuis 25 ans à Tenerife. Après une première carrière dans le tourisme, comme représentante pour Fram ou Look Voyages, elle a donc changé de voie il y a cinq ans en ouvrant la clinique avec son mari Javier, Canarien et dentiste.

Changé de voie, enfin pas tout à fait : "Nous travaillons avec les croisiéristes internationaux qui viennent sur le port de Santa Cruz, à quelques pas de la clinique. Nous recevons également de plus en plus de navigateurs français qui font escale aux Canaries avant de traverser l'Atlantique."

Fauteuils accueillants, couleurs vives, lumières chaudes, grandes photos au mur et employées tirées à quatre épingles, l'accueil de la clinique ressemble plus à celui d’un institut de beauté qu'à l'image qu'on se fait de la salle d'attente d'un dentiste.

L'auditorium de Tenerife « Adán Martín » est devenu l'un des symboles de la ville de Santa Cruz. Il est également considéré comme l'édifice le plus moderne dans l'archipel et l'un des bâtiments les plus emblématiques de l'architecture contemporaine espagnole. (Photo Emmanuel Langlois)

A grand renfort de publicités dans les magazines ou dans la rue, chacun rivalise pour attirer le client. Il faut dire que la concurrence est féroce ici. Contrairement à la France, à Tenerife, n'importe qui, ou presque, peut visser sa plaque :

"Vous êtes chauffeur de taxi, vous avez de l'argent, vous pouvez ouvrir une clinique dentaire. Il n'y a pas de stricte régulation ni sur l'ouverture d'un centre sanitaire ni sur la publicité." En plus des touristes de passage, Aline Penisson compte beaucoup sur sa clientèle d'habitués, des retraités islandais ou norvégiens, qui viennent passer l'hiver à Tenerife, de fin octobre jusqu'au grand carnaval du mois de mars, pour lui assurer une activité à l'année.

Lui écrire : aline.gerente@drjavieramaro.com

La pisicine sur le toit de l'hôtel Taburiente, en plein centre de Santa Cruz, d'où le regard embrasse toute la ville à 360°, des montagnes et du volcan jusqu'à la mer (Photo Emmanuel Langlois)

Séjourner à l'hôtel Taburiente à Santa Cruz. Établissement urbain chic, l'hôtel Taburiente S.C.Tenerife se trouve à côté du parc García Sanabria, dans le centre de Santa Cruz de Tenerife. Il dispose d'une salle de sport ainsi que d'une piscine sur le toit offrant une vue sur le parc et sur l'océan Atlantique.

Agréable surprise à Santa Cruz de Tenerife, une magnifique piscine d'au de mer. Plusieurs bassins, vue sur mer, palmiers. Les prix sont abordables pour la location des matelas à 2,50€ et parasols à 2.10€. Piscine adaptée pour personnes handicapées. Vestiaires et sanitaires propres. (Photo Emmanuel Langlois)