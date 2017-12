Français du monde. Quelle vie après Miss France ?

Chloé Mortaud à Palm Springs " Le titre Miss France, cela a fait accélérer beaucoup de choses " (Photo Emmanuel Langlois)

Fin novembre en Californie, Chloé Mortaud, Miss France 2009, retrouvait les nouvelles prétendantes au titre, venues tourner les séquences qui seront diffusées samedi prochain lors du concours sur TF1. C'est aussi une très bonne opération marketing pour l’État californien.

Elle n’a plus une minute à elle

Chloé Mortaud lance ces jours-ci aux États-Unis sa propre marque de beauté "Mademoiselle Provence", des gels douche, une crème et un exfoliant pour le corps, vendus dans les grandes surfaces : "C'est du 100 % made in Provence, explique la jeune femme. La marque se veut naturelle, accessible à tous et de qualité."

Un an qu'elle travaille sur le projet. La Française vit à Las Vegas avec son compagnon qui exploite là-bas un circuit de voitures. Elle reconnaît que rien de tout ça ne lui serait arrivé sans le tremplin Miss France en 2009.

"J'étais partie sur autre chose, je voulais travailler dans l'hôtellerie, confesse-t-elle. Je suivais des études en commerce international, j'apprenais l'anglais, l'espagnol et le chinois. J'étais déjà en train de me projeter."

La Quinta Resort & Club à Palm Springs, station thermale et oasis, fréquentée par les stars. (Photo Emmanuel Langlois)

Le conte de fées ne s'est donc pas arrêté au bout d'un an pour Chloé

Elle a continué comme mannequin pour l'agence Elite à New York, avant de s'installer dans le Nevada. "Cela a fait accélérer beaucoup de choses, témoigne-t-elle, Miss France, c'est une année où on apprend et à la fin, on a une expérience d'à peu près 10 ans. J'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs défilés avec Jean-Paul Gautier. J'ai aussi été attachée de presse, c'est un métier que j'ai appris grâce à Miss France. Et là, je reviens aux sources je suis passée de l'autre côté, et là, je reviens aux sources de la beauté."

Indian Canyon, sur les hauteurs de Palm Springs. Des randonnées arides sur les traces des Indiens Cahuillas. (Photo Emmanuel Langlois)

L'effet Miss France

Le jour où nous la rencontrons, Chloé Mortaud a donc fait le déplacement à Palm Springs, en Californie, pour venir soutenir les prétendantes au titre cette année. En tout, une équipe de 80 personnes venues enregistrer les séquences vidéo qui seront diffusées sur TF1 pendant la soirée du concours samedi prochain. Une aubaine aussi pour Murielle Nouchy, directrice de Visit California, l'Office de tourisme de Californie en France : "Nous avons dépensé 325 000 dollars dans l'opération. On estime que tout ce qui va être retombées presse publicitaires, TV, rapportera à la Californie 37 millions de dollars. C'est donc un gros retour sur investissement que nous attendons."

Palm Springs, à deux heures de voiture de Los Angeles, cet oasis du désert de Mojave fut après-guerre le refuge des stars d'Hollywood. (Photo Emmanuel Langlois)

Côté tourisme, hors les voisins limitrophes Canada et Mexique, la France est le 5e marché en Californie, avec 442 000 visiteurs l'an dernier.

Également présent à Palm Springs, le voyagiste Salaün Holidays y envoie chaque année 5 000 Français. Michel Salaün, le PDG, anticipe déjà l'effet Miss France, d'autant que la destination est en perte de vitesse depuis trois ans à cause d'un dollar fort : "Cela fera de belles images à la TV : Palm Springs, San Diego, Los Angeles, ça va certainement inciter de nouveaux voyageurs à visiter la Californie. Chez Salaün, on propose des circuits organisés complets de 14 et 18 jours. Il y a de plus en plus de voyages individuels à la carte. C'est un budget conséquent mais une destination tellement appréciée que les gens économisent pour venir. Les parcs, les villes, le rêve américain, le ciel bleu en permanence, les Français adorent la Californie."

Murielle Nouchy et Michel Salaün à Malibu, et la nouvelle brochure Hugh ! de Salaün Holidays (Photo Emmanuel Langlois)

Une vraie famille

Mère d'un petit garçon, née et grandie en Midi-Pyrénées, Chloé Mortaud est à Palm Springs comme à la maison. "Quand on rend son écharpe et sa couronne à la prochaine Miss, explique-t-elle, il y a toujours ce petit moment de solitude, mais aujourd'hui, il y a une vraie famille, à la différence d'il y a quelques années, une amitié entre toutes les Miss France, elles se sentent un petit peu moins seules. On essaie d'être là, les anciennes, pour elles, quand elles finissent leur année, pour pouvoir les soutenir." Samedi, tôt le matin ici à cause du décalage horaire, Chloé sera devant sa TV. Pour qui va-t-elle voter ? Chuttt… C'est encore un secret.

La maison d'Elvis Presley à Palm Springs. C’est en 1966 que le King y emménage en compagnie de sa fiancée Priscilla, dans cette maison construite par Robert Alexander. (Photo Emmanuel Langlois)

