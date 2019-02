Français du monde. Montréal réinvente Broadway

Yohann Petiot aux jardins Gamelin, au coeur du quartier des spectacles de Montréal. " C'est devenu un lieu de partage " (Photo Emmanuel Langlois)

La ville qui célèbre cette année son 375e anniversaire, s'est métamorphosée, comme le quartier des spectacles, où le Français Yohann Petiot, ancien champion de hockey sur glace reconverti dans la logistique, nous entraîne. On le retrouve aux jardins Gamelin, en plein centre de Montréal.

Yohann Petiot nous explique qu'avant, cette place voyait passer une drôle de faune peu fréquentable. Et depuis trois ans, c'est devenu un espace d'animation et d'agriculture urbaine : "On a aménagé des bancs avec des palettes, les gens viennent planter des légumes et des épices et repartent avec du romarin, du thym. C'est devenu un lieu de partage." Le Français travaille à la logistique du quartier des spectacles de Montréal, sorte de Broadway à la sauce québécoise, 1 km² de rues piétonnes, de théâtres, de restaurants, de cafés. Les jardins Gamelin en font partie.

Les jardins Gamelin, au coeur du quartier des spectacles, le nouveau quartier de Montréal, avec tout l'été des déjeuners sur l’herbe, une formule brunch, différente chaque semaine, et inspirée de la diversité culinaire québécoise. (Photo Emmanuel Langlois)

Ici, pas d'enseignes aguicheuses comme à Manhattan, mais des projections vidéo sur les murs à la nuit tombée. "Avant, c'était le Red Light, un quartier un peu chaud, il y avait de la prostitution, les gens ne faisaient qu'y passer, se souvient le jeune homme. Aujourd'hui, grâce à cette programmation, ils restent."

L'été, c'est le temps des festivals

Jazz, Francofolies, Juste pour rire. L'hiver aussi, même par - 40 degrés, les gens sortent faire la fête. "Le plus dur, c'est que c'est long, quelquefois interminable, témoigne Yohann. On a hâte de se réapproprier les places publiques, de s'asseoir dans du vrai gazon. Dès que les beaux jours arrivent, les gens sont tellement heureux qu'on oublie l'hiver qu'on vient de passer."

Le quartier des affaires Ville-Marie, et au loin le Saint-Laurent (Photo Emmanuel Langlois)

Hiérarchie aplatie

Yohann Petiot a 30 ans. Il a déjà passé la moitié de sa vie à Montréal. Il est originaire d'Aix-en-Provence. Enfant, là-bas, il était passionné de hockey sur glace, jusqu'à atteindre un niveau quasi professionnel. Il a 15 ans lorsque son entraîneur lui propose de l'accompagner à Montréal. "Mon frère était déjà venu ici, il connaissait bien. Mes parents m'ont laissé partir. Ça a été difficile pour moi, mais très formateur. J'ai eu rapidement pas mal de responsabilités à prendre." 15 ans plus tard, Yohann a abandonné la compétition à haut niveau.

Le parc ouvert à tous de l'Université Mc Gill à Montréal (Photo Emmanuel Langlois)

Dans l'événementiel, il enchaîne les petits jobs, mais ce n'est pas pour lui déplaire. "Ici, dit-il, la hiérarchie est aplatie. Il y a un directeur mais on ne sent pas son autorité. C'est plutôt une équipe, on travaille ensemble. En quatre ans, j'ai augmenté deux fois de poste. Pas sûr qu'en France, j'aurais évolué si rapidement."

Un brin nostalgique, Yohann Petiot vit sur le plateau du Mont-Royal, le quartier le plus vivant et le plus français de la ville, avec ses petits commerces, boulangeries et boucheries. Fan de vélo, les pistes cyclables sont un bonheur, de poker et de football, ici on dit "soccer", il soutient l'Olympique de Marseille… et l'Impact, l'équipe de Montréal.

La skyline de l'île de Montréal vue depuis l'île Sainte-Hélène (Photo Emmanuel Langlois)

Air Transat élue meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord en 2015 (Photo DR)

Un "mural" près de la rue Sainte-Catherine à Montréal (Photo Emmanuel Langlois)