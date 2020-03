Français du monde. L’Italie à l’heure du coronavirus Covid-19

L'Italie est donc un pays à l’arrêt, sous couvre-feu depuis plusieurs jours, pays le plus contaminé en Europe par la pandémie du Covid-19. À Brescia, en Lombardie, région la plus touchée d’Italie, un Français témoigne.



Alexandre Bézardin a renoncé à effectuer, tous les jours en train, les 90 kilomètres qui séparent Breschia, où il vit, de Milan, où il travaille, comme les autorités l'exigent :

La plupart des trains ont été annulés. Et cela risquerait de me créer des problèmes dans mes déplacements. On est obligé d’avoir une auto-certification, un document à télécharger sur le site ministère de l’Intérieur, qui permet de justifier notre déplacement, le risque c’est de prendre une amende, mieux vaut respecter les consignes et travailler de chez soi.