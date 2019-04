Français du monde. La Californie, destination toujours prisée des Français

Michel Djabali et Catherine Williaume en Californie : "C'est le pays des grands espaces avec cinquante parcs nationaux" (Photo Emmanuel Langlois)

"Au début, on prenait ça à la rigolade, puis un peu plus au sérieux, et là, on ne rigole plus ! Mais ça ne change pas l'économie, elle est florissante. Quelques anciens ne voulaient pas venir, mais Trump n'a pas eu beaucoup d'effet sur le tourisme."

Les Français sont donc toujours accros à la Californie, région la plus visitée des États-Unis avec 500 000 touristes tricolores chaque année, un chiffre sans cesse en augmentation, d'environ 5% par an.

La Quinta Resort & Club à Palm Springs, station thermale et oasis, fréquentée par les stars. (Photo Emmanuel Langlois)

Ancien de la mode à Paris, Michel Djabali vit à Los Angeles

Le Français a repris une société qui propose des circuits et des séjours à travers tous les États-Unis. "Ce vieux mythe Californie avec cow-boys et Indiens fonctionne même pour les nouvelles générations. C'est le pays des grands espaces avec 50 parcs nationaux, et toujours le style de vie américain qui vous laisse quand même faire ce que vous voulez, un peu plus d'opportunités, que vous soyez jeune ou vieux."

Indian Canyon, sur les hauteurs de Palm Springs. Des randonnées arides sur les traces des Indiens Cahuillas. (Photo Emmanuel Langlois)

Ses séjours et ses circuits sont distribués en France par le voyagiste Salaün Holidays dans son catalogue "Hugh !", consacré exclusivement aux États-Unis et au Canada.

Michel Djabali l'a vécu lui aussi, son rêve américain. C'était dans les années 70. Il n'est jamais reparti, même dans les moments de galère où il a fallu faire la plonge dans les restaurants pour gagner de quoi vivre.

"Comme j'avais très faim, se souvient-il, j'ai appris tout ce que je pouvais, je lisais beaucoup, j'ai pris tous les tours dans tous les États-Unis, dans l'Oregon, le Minnesota, chez des fermiers, des laitiers, des vignerons. Les autres guident ne savaient pas faire ces tours."

Avec plus de 125 parcours, Palm Springs et la Coachella Valley, à seulement deux heures à l’est de Los Angeles en voiture, possèdent la plus importante concentration de golfs au monde ! (Photo Emmanuel Langlois)

Son associée, Catherine Williaume, est arrivée en 1987

Ce qui intéresse les clients, dit-elle, surtout les Français, c'est de découvrir l'envers du décor :

"L'histoire, comment les gens vivent, socialement, comprendre les raisons de leur choix, pourquoi ils ont voté ci ou ça. Les célébrités, on a l'habitude de vivre avec, elles sont mélangées à nous."

Il n'y a pas que les stars de Beverly Hills. Le cinéma fait vivre ici tout un écosystème avec maquilleurs, électriciens, décorateurs ou gardes du corps qui viennent s'installer ici. Aux États-Unis, tout le monde sait d'où il vient, connaît ses racines.

"Je suis mariée à un Américain né à Los Angeles d'une maman portoricaine et son père de mère mexicaine et de père philippin, témoigne Catherine Williaume, mon fils, sur son passeport, est Américain en premier, puis Français, Portoricain, Mexicain et Philippin. C'est un pays d'émigration à la base. Tous les Américains connaissent leurs origines."

La maison d'Elvis Presley à Palm Springs. C’est en 1966 que le King y emménage en compagnie de sa fiancée Priscilla, dans cette maison construite par Robert Alexander. (Photo Emmanuel Langlois)

Née à la Garde-Freinet, près de Saint-Tropez, la Française partage aujourd'hui sa vie entre Los Angeles et Las Vegas, où son mari coach a ouvert une salle de sport.

Michel Djabali vit lui à Redondo Beach, à une 1/2 heure de l'aéroport de LA, au pied d'une plage de surfeurs sans touristes. À 67 ans, il est aussi passionné de photos, qu'il triera un jour, au moment de la retraite, dit-il. Et donc pas pour demain. Les compagnies aériennes ont bien compris cet engouement puisque le nombre de sièges dans les avions au départ des aéroports français vers Los Angeles ou San Francisco devrait augmenter de 20% cette année.

Murielle Nouchy et Michel Salaün à Malibu, et la nouvelle brochure Hugh ! de Salaün Holidays (Photo Emmanuel Langlois)

Palm Springs, à deux heures de voiture de Los Angeles, cet oasis du désert de Mojave fut après-guerre le refuge des stars d'Hollywood. (Photo Emmanuel Langlois)