Expliquez-nous le festival américain Coachella

Coachella est devenu ces dernières années un festival très branché. De nombreux influenceurs s'y rendent pour se prendre en photo. Le cadre est assez exceptionnel, les concerts se tiennent en plein désert californien. Les festivaliers peuvent aussi profiter d'une grande roue et découvrent, chaque année, de nouvelles installations artistiques, souvent immenses ou très colorées.

De nombreuses têtes d'affiche

Vendredi 12 avril, c'est Lana Del Rey qui ouvre cette édition 2024.

Mais durant les deux week-ends du festival (du 12 au 14 et du 19 au 21 avril), il y a plus d'une centaine de groupes qui vont se produire, comme Tyler, the Creator ou Doja Cat.

Il y a aussi le groupe No Doubt, qui se reforme spécialement pour l'occasion. Ils n'ont plus joué ensemble depuis presque 10 ans.

L'occasion de rappeler les origines rock de Coachella, créé au début des années 90, avant que le festival ne se tourne plus vers le hip-hop, depuis une dizaine d'années.

Des tarifs très élevés

Les premiers billets sont à 500 dollars pour le week-end. Ça fait un peu plus de 450 euros. Il faut ajouter ensuite les coûts annexes. Si vous prenez la navette pour vous emmener dans le désert, c'est une centaine d'euros de plus. Pareil pour le camping, il y a des suppléments selon le niveau de confort. Les tarifs les plus élevés montent jusqu'à 10 000 euros, à ce prix-là, vous avez accès aux zones VIP, vous avez aussi une voiturette de golf, et même des toilettes climatisées. Ces tarifs très élevés font de Coachella l'un des festivals les plus rentables au monde.

Un proche de Donald Trump à la tête du festival

Le propriétaire de Coachella est Philip Anschutz, un milliardaire dont les positions sont souvent contraires aux valeurs progressistes de son festival. En effet, le riche Américain, proche de Donald Trump, a financé durant plusieurs années des organisations conservatrices anti-LGBT.