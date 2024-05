Expliquez-nous la "journée de l'Europe" le 9 mai de chaque année

La journée de l'Europe se déroule le 9 mai dans les 27 pays de l'Union européenne sous des formes assez diverses. Des expositions, des concerts, des débats ont lieu sur le thème de l'Europe, de sa construction et de ce qu'elle a réalisé depuis des décennies. Cette année, dans 60 villes européennes, des monuments emblématiques, comme l'Arc de triomphe à Paris ou le Colisée à Rome, seront illuminés pour appeler les Européens à voter dans un mois, afin de renouveler leur parlement. L'Union profite évidemment de l'événement pour tenter de revivifier le projet communautaire.

Pour ne plus se faire la guerre après 1945

C'est en 1985 que cette "journée de l'Europe" a été mise sur les rails. La date du 9 mai a été choisie parce que c'est le 9 mai 1950 que Robert Schuman, ministres des Affaires étrangères français a prononcé une déclaration considérée comme le point de départ de la construction européenne. Ce jour-là, cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a déchiré le continent, il propose aux anciens ennemis, la France et l'Allemagne, de mettre en commun leur production de charbon et d'acier. Ainsi, selon lui, ces deux pays ne pourront plus se faire la guerre.

Dans le projet de Robert Schuman, cette initiative n'est pas limitée à la France et l'Allemagne. Il dit dans sa déclaration que les autres pays européens pourront s'y joindre. Dans son esprit, cela jettera les bases de leur future unification économique. Les choses doivent se faire par étape avec du concret.

L'Europe des six, ancêtre de l'UE

On commencera donc par la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1951, entre six pays : France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Désormais, il n'y aura plus de droits de douanes sur la circulation des marchandises dans les six pays en question. Puis en 1957 sera la créée la Communauté économique européenne, qu'on appellera à cette époque "l'Europe des 6", ancêtre de l'Union européenne.