Combien est-ce que cela coûte d’aller chez le médecin ?

Le tarif des médecins libéraux va être abordé lors des négociations entre l'assurance maladie et les médecins ce jeudi 8 février, l’occasion d’intéresser aux prix des consultations.

Les médecins généralistes souhaitent que le prix de la consultation passe à 30 voire à 50 euros. Actuellement, le prix varie en fonction du médecin. Une consultation chez un médecin généraliste coûte un peu plus cher depuis cet automne 26,50 euros contre 25 euros il y a encore quelques mois.

Secteur 1 ou Secteur 2 ?

Si vous payez 26,50 euros chez votre médecin généraliste, c’est qu’il applique le "tarif sécu", c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. C’est ce que l’on appelle le Secteur 1. Ce tarif est appliqué par la majorité des généralistes, plus de 9 sur 10. Il permet au patient d'être remboursé à 70% par l'Assurance maladie, s'il s'agit de son médecin traitant, et le reste est pris en charge par la mutuelle.

Les généralistes en Secteur 1 peuvent faire payer plus cher selon les actes. S’ils auscultent un enfant de moins de 6 ans, le tarif augmente de 5 euros, il y a aussi une majoration pour une consultation le soir, après 20h. Pour des visites "longues et complexes" à domicile il faudra payer 60 euros.

En Secteur 2, les médecins peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires et donc les consultations sont plus chères et le tarif ne sera pas toujours le même d'un cabinet à l'autre. Cela concerne très peu les généralistes, mais plutôt les spécialistes notamment les anesthésistes, les chirurgiens, les ophtalmologues ou encore les ORL.

Le prix de la consultation peut être connu avant de prendre rendez-vous en consultant l'annuaire santé sur le site Ameli.

Comment sont définis les tarifs ?

Tout dépend si le médecin adhère ou non à l'Optam, l'option pratique tarifaire maîtrisée. Si c'est le cas, cela veut dire que le médecin s'est engagé auprès de la Sécurité sociale à limiter ses dépassements d'honoraires et même à maintenir une partie de ses consultations au tarif de base. En échange, il touche une prime et ses patients sont un peu mieux remboursés par l'Assurance maladie..

Ceux qui n'adhèrent pas à l'Optam peuvent fixer librement leurs tarifs et pratiquent donc les dépassements d'honoraires de leur choix. Les patients, eux, seront moins bien remboursés par l'Assurance maladie. Cette liberté tarifaire doit malgré tout s'exercer avec "discernement" rappelle le Conseil de l'Ordre des médecins.