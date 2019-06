En route vers Paris 2024. Une association pour plus d'éthique dans le sport

Michigan. 24 janvier 2018. Le Dr Larry Nassar est condamné à une peine de 40 à 175 années de prison pour de multiples agressions sexuelles sur des mineurs. Il fut le médecin de l'équipe nationale américaine de gymnastique féminine de 1996 à 2014. (MAXPPP)

Cette semaine, "En Route vers Paris 2024" met en avant une association qui œuvre pour aider les sportifs victimes de maltraitances et de discriminations.

Connaissez-vous les clés de la performance dans le sport ?

Les notions de travail, de persévérance ou de combativité trottent dans tous les imaginaires. Mais si une des clés semble indispensable pour atteindre l'objectif sportif qu'on s'est fixé, qu'importe son niveau, c'est de pouvoir évoluer dans un environnement sain.

Dotée de cette ambition, l'association comité Ethique et Sport s'est créée en 2013, sous l'égide de sa présidente Véronique Lebar. Son objectif consiste à éliminer les défaillances éthiques de toutes sortes dans le sport, autour de 4 grandes missions : le respect de la mixité, la prévention et la lutte contre le dopage, assurer un sponsoring responsable et lutter contre la maltraitance.

Sur ce dernier thème, la parole commence tout doucement à se libérer après l'affaire Weinstein ou après l'affaire du docteur Nassar. Le docteur Nassar était le médecin de l'équipe de gymnastique aux États-Unis, et pendant plus de 20 ans, il a abusé sexuellement de jeunes gymnastes. La gymnaste américaine et championne olympique Simone Biles avait aussi révélé avoir été abusée par l'ancien médecin.

Mais pour Véronique Lebar, la parole se libère encore trop doucement. Elle nous explique la mise en place d'un numéro de téléphone pour venir en aide aux sportifs : "Le sportif peut nous appeler quand il est victime de maltraitances avec un "s" donc toutes les sortes de maltraitances, quand il est victime de discriminations, quand il craque, burn out, dépression, ou quand il veut parler à quelqu’un: un psychologue, un médecin ou un avocat. Ce réseau de professionnels est là pour écouter et surtout pour agir."

Du groupe de paroles aux cours de danse

Au-delà de l’aide juridique, l’association organise des groupes de paroles pour les victimes mais aussi pour les parents des victimes. Elle met en place pour les fédérations des formations de sensibilisation car les signes de reconnaissance d'un athlète en souffrance sont visibles.

Ces formations apprennent à apporter une parole bienveillante et sensibilisent également à la réalité des chiffres. Selon un rapport de 2009 réactualisé en 2014, 20% de sportifs auraient subi des violences, agressions sexuelles, atteintes sexuelles ou harcèlements.

L'association propose également des cours de danse pour les victimes pour apprendre, après le traumatisme, à reconnecter le corps et le cerveau. Car c'est bien la première et unique mission du sport : se sentir bien dans sa tête et dans son corps.

Le numéro de téléphone du réseau maltraitance : 01 45 33 85 62