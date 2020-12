En route vers Paris 2024. Renforcer l'impact social du sport

Utiliser le sport comme un levier d'inclusion, de durabilité et de santé, c'est l'objectif des 55 projets retenus dans le cadre d' "Impact 2024" pour soutenir les acteurs de l’innovation sociale. (VILLE DE PARIS)

Impact 2024 ? Quand à l'entraînement on nous demande de mettre de l'impact, généralement la touche d'après, le coup est bien tranchant.

Quand le mouvement sportif français parle d'impact, il frappe un grand coup aussi. L’Agence Nationale du Sport, Paris 2024, le CNOSF (comité olympique français) et le CPSF (comité paralympique français) ont ainsi lancé un appel à projets baptisé "Impact 2024". Son objectif consiste à soutenir les acteurs de l’innovation sociale.

55 projets ont été retenus

Ils portent tous sur des initiatives innovantes et utilisent le sport comme un levier d'inclusion, de durabilité et de santé. Le programme Impact 2024 engage tout le territoire. L'ensemble des régions (18 régions métropolitaines et ultra-marines) est représenté par les lauréats. Les projets peuvent être d'envergure locale, régionale ou nationale.

Quatre grandes thématiques sont représentées

La première concerne l'inclusion, la solidarité et l'égalité par le sport avec 32 projets gagnants. Le deuxième thème a distingué 9 projets sur le sujet de la réussite éducative et de la citoyenneté par le sport. Le sport au service du développement durable a récompensé 5 lauréats. Le thème santé et bien-être par le sport, a inspiré 9 projets. (La liste complète des projets)

Ces 55 lauréats vont être accompagnés et financés

L’enveloppe dédiée au soutien des projets s'élève à 1,7 million d’euros. Au delà de ces 55 gagnants, plus de 1 000 projets ont été sélectionnés pour être inscrits au programme d’Héritage 2024.

L'association Emmaüs Solidarité fait par exemple partie des 55 projets retenus. L'aide financière perçue permettra de remobiliser, grâce à une activité physique adaptée, les personnes en situation de précarité. Le sport, idéal pour lutter contre la sédentarité, s'avère être un outil indispensable pour lutter contre l'isolement.

Toujours au niveau national, le projet d'APF France handicap en lien avec la fédération française d'aviron mérite l'attention. Leur volonté consiste à développer de nouvelles technologies pour les publics en situation de handicap. De belles avancées sont annoncées notamment pour les rameurs.

Une autre initiative, au niveau régional, repose sur le comité départemental olympique et sportif de Vendée. Ce comité va mettre à disposition une formation à la responsabilité environnementale pour tous les membres de clubs sportifs. Éducateurs, bénévoles, pratiquants, arbitres, parents, supporters pourront être formés au tri des déchets, au recyclage, à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de l’empreinte carbone.

Enfin, si vous avez un projet à impact social par le sport, il n'est pas trop tard. Une deuxième saison est prévue au printemps 2021. L'opération se répétera régulièrement jusqu'en 2024.