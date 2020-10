En route vers Paris 2024. La force d'un club

Cours débutant pour les enfants du NEC Escrime à Nantes. (NEC ESCRIME - FFE)

Après l'annonce du ministre de la santé, Olivier Véran, les salles de sport dans les zones d'alerte renforcées sont fermées. Les associations sportives ont toujours le droit de donner des cours pour les mineurs.

Cette semaine, on prend la route d'un club d'escrime à Saint-Ouen-l'Aumône

Cette journée dans le Val d'Oise m'a rappelé beaucoup de souvenirs d'enfance. Qu'importe la salle d'armes, on y retrouve souvent les mêmes bruits de coquille et de lames qui s'entrechoquent et les sourires de fierté quand on découvre sa première tenue d'escrimeur. On retrouve avec délectation les mêmes odeurs de vestiaire, les mêmes visages illuminés par l'intensité des combats et la voix du maître d'armes, au-dessus de la mêlée, pour donner les quelques consignes.

Quand on pousse les portes d'un club, il y a les mêmes enfants timides qui n'osent pas prendre un sabre en main mais qui, une fois le masque sur la tête, s'avèrent être de véritables guerriers. Dans chaque club, il y a aussi les parents admiratifs qui, dans un coin, attendent discrètement la fin du cours et ne quittent pas des yeux leur jeune escrimeur.

Un club, ça nous marque

Tout amateur de sport se souvient à coup sûr de sa première licence sportive. Qu'on soit devenu champion du monde ou champion de son quartier, les premiers pas dans un club bouleverse... Parce que c'est l'âge des découvertes, ça éveille les sens. On découvre une nouvelle communauté. Loin de sa famille et loin de son école.

A la rentrée, le ministère des Sports et le comité olympique ont lancé plusieurs campagnes pour mettre en avant l'importance du sport et des clubs dans la formation. Il y a eu Soutiens ton club et EnViedeSport où de nombreux grands champions n'ont pas hésité à raconter leurs souvenirs et leur début au sein de leur association.

Personnellement, j'ai été formée par le club de Quimper. Ce lieu m'a appris la marche. J'y ai appris certaines règles, à jouer, à feinter, à respecter partenaires et adversaires. Dans un club, on rencontre ses frères et ses sœurs d'armes. Aujourd'hui, j'ai la chance de concourir sur les plus belles pistes du monde sous les couleurs d'Orléans. Si mon projet sportif est viable, c'est grâce à tous les bénévoles qui encadrent la structure. Présidents, trésoriers, parents d'élèves, éducateurs, qui par leur dévouement, motivation, par le temps consacré aux associations sportives, rendent toutes les envies de sport possible.