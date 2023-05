"Porter un costume traditionnel nous rend fier" : en Autriche, le Tracht, le costume traditionnel, a le vent en poupe

Les costumes traditionnels autrichiens comme le Dirndl et le Lederhosen connaissent un regain de popularité en dans le pays, notamment chez les jeunes.

En Autriche, les costumes traditionnels sont plus populaires que jamais. Ces vêtements que les Autrichiens appellent les "Tracht" sont largement portés dans le pays, y compris par des jeunes. Le Dirndl, une robe alpine pour les femmes, et le Lederhosen, une culotte de peau pour les hommes, sont notamment très en vogue. C'est ce qu'on peut constater lors du Gauder Fest, le plus grand festival de Tracht du pays qui a lieu tous les ans au mois de mai dans le Tyrol, cette région de l'ouest du pays au cœur des Alpes, et qui est célèbre pour son grand défilé de costumes traditionnels.

Parmi les visiteurs, de nombreux jeunes qui arborent fièrement ces costumes, comme Georg et son amie Valentina. "C'est lié à notre patrie : porter un costume nous donne un sentiment d’appartenance et nous rend fier ... Et puis, c’est moderne !", affirme le jeune homme tandis que son amie ajoute : "Comme vous pouvez le voir, les costumes sont différents les uns des autres. On les porte dès qu’il y a une occasion festive." Preuve de cette popularité : le Gauder Fest attire jusqu’à 30 000 visiteurs chaque année.

Un costume longtemps très politique

Le Tracht a une longue histoire derrière lui. Au départ, il était lié au monde paysan, mais il s’est peu à peu étendu à d’autres milieux. Son histoire a presque toujours été politique, selon la folkloriste Elsbeth Wallnöfer.

Elle affirme que le Tracht a joué un rôle essentiel notamment pendant la Seconde Guerre mondiale sous le national-socialisme. "Lorsque le régime a évolué vers un système de plus en plus antijuif et raciste, le costume traditionnel est devenu uniquement un outil politique, analyse la chercheuse. Les nationaux-socialistes ont voulu faire de la politique avec, car ils savaient qu’en s’intéressant aux costumes traditionnels, ils seraient en phase avec la population."

Si Dirndl et Lederhosen sont aujourd’hui revendiqués par les milieux conservateurs, extrême droite en tête, de très nombreux Autrichiens les portent sans aucune arrière-pensée politique. Il faut dire qu’ils sont devenus, ces dernières années, de véritables objets de mode. Il existe pléthore de boutiques où on peut en trouver en Autriche, la qualité et le prix varie selon les enseignes, d’une cinquantaine à plus de 500 euros. Une mode qui s’exporte désormais hors des frontières du monde germanophone, grâce aux réseaux sociaux.