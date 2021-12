Musées, églises et piscine olympique : les tunnels sous la ville d'Helsinki en Finlande de plus en plus développés

Helsinki, la capitale de la Finlande, est l’une des grandes villes les plus au nord de la planète, et depuis les années 1960 on y a creusé des tunnels pour pouvoir s’y déplacer, mais aussi y installer des locaux techniques, ou sportifs. Depuis ces tunnels se sont développés.

"On est maintenant sous le centre-ville d’Helsinki, dans un tunnel pour piétons", explique l’ingénieure municipale Eija Kivilaasko, qui emmène franceinfo non loin de la gare d’Helsinki. C’est elle qui a supervisé le nouveau schéma directeur du sous-sol de la ville, qui vient juste d’être adopté.

"On est très profond dans la roche, souligne-t-elle. Nous augmentons le nombre de ces tunnels car avec eux pas besoin dans les rues où il fait moins dix, comme aujourd’hui." Le Helsinki souterrain, aujourd’hui représente plus de 400 sites différents, auxquels s’ajoutent 80 nouveaux sites avec ce nouveau plan.

Tout ce qui est encombrant est enterré

Le but est de protéger les habitants du froid ou de la neige mais pas seulement. Les Finlandais aiment l’espace, la nature, même en ville. Alors pour ne pas encombrer leur capitale, ils ont décidé d’enterrer tout ce qui était certes utile, mais encombrant. "Cela a commencé dans les années 1960 avec les infrastructures : les installations pour le traitement des eaux usées, l’électricité. Tout ce qui est nécessaire à la maintenance technique n’a pas besoin d’être en surface. Nous ne voulons pas d’un centre-ville trop dense", explique Eija Kivilaasko.

Le sous-sol d’Helsinki réserve de nombreuses autres surprises. On y trouve notamment un musée d’art, une église, mais aussi une piscine olympique qui reçoit 400 000 nageurs par an. "On n’y pense pas quand on est là, on vient juste nager, mais des fois on réalise où on est, sous terre", raconte Irina, une nageuse. Dans le même genre, il y a une piste de karting, à vingt mètres sous terre.

De nouveaux agrandissements prévus

Des espaces ont été réservées afin de construire d’autres infrastructures, d’autres installations. Près de la surface, elle envisage maintenant des endroits où les gens pourront s’arrêter pour s’asseoir, lire, ou manger un morceau, afin que ces tunnels souterrains ne soient plus seulement des zones de transit. Plus profond, on envisage aussi des locaux techniques d’hôpitaux, des stations de pompage.

Enfin il y a ce projet d’envergure, à soixante mètres en dessous du niveau de la mer : l’excavation de deux gare souterraines, pour se connecter au tunnel ferroviaire qui devrait, dans un futur proche, rejoindre Tallin, en Estonie, de l’autre côté du golfe de Finlande.